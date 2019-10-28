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外資上周敲進台股434億　法人看旺後市4大題材

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▲▼台股今日盤中指數一度衝到11281.12點，再創1990年4月以來新高紀錄。股市示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

▲中美貿易戰達成初步協議，資金持續湧入台股，法人點名後市可留意4大題材。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者紀佳妘／台北報導

美國聯準會（Fed）即將舉行利率會議，市場預期降息1碼的機率已超過9成。觀察外資動向，資金持續湧入台股，上周吸金14.1億美元，展望後市，中信投信表示，蘋果新機銷售優於預期，蘋概股後市可期，另外也可持續布局5G、伺服器與去美化相關類股。

根據彭博統計，台股已連續8周獲得資金淨流入，上周吸金14.1億美元（約新台幣434.8億元）；南韓則由流出轉為流入，上周吸金3.2億美元（約新台幣98.6億元）；印度則遭外資賣超，上周失血2億美元（約新台幣61.6億元）。

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▲▼外資對亞洲股市買賣超金額，其中台股淨流入14.1億美元。（圖／中信投信提供，點圖可放大）

▲外資對亞洲股市買賣超金額，其中台股淨流入14.1億美元。（圖／中信投信提供，點圖可放大）

中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示，歷經18個月，中美雙方終於達成口頭第一階段協議後，目前邁向文字化階段，外部干擾因素逐漸和緩。若美國聯準會本周宣布降息1碼，市場熱錢仍可望湧入基本面佳的標的。不過，本周摩台期結算，不排除近期出現獲利了結的賣壓。

周俊宏指出，隨著10月結束，電子供應商鋪貨旺季也進入尾聲，緊接而來的年底消費旺季，籌碼是否會轉往相關類股，可留意終端消費狀況，像是美國消費信心指數與零售消費狀況。

接下來第3季的財報將公布，市場樂觀看待。不過，周俊宏認為，美國原預計於12月中旬啟動新一輪大陸進口貨品加徵的關稅，使得不少訂單提前，恐影響接下來2個月的表現，加上去年同期基期較低，因此年成長依然可期。

展望後市，周俊宏提及，由於蘋果新機銷售優於預期，供應鏈訂單狀況明顯增加，因此相對看好蘋果概念股後市，同時也持續布局於5G、伺服器與去美化相關類股；就盤面看來，電子股仍為盤勢主流。

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