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獵捕「龍虎斑」！基隆潮境保育區外來種危及生態　疑宗教團體放生惹禍

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記者郭世賢／基隆報導

為維護保育區生態平衡及台灣海洋物種，國立海洋科技博物館研究人員及潛水志工，發現「龍虎斑」在保育區內大量掠食，反而造成其他魚類的生態問題，移除具嚴重威脅的外來種魚類「龍虎斑」，經合法申請後，於27日開始在嚴禁採捕的潮境保育區內執行潛水，計畫預計執行至2020年底，直到保育區內的龍虎斑全數消失。

▲ 獵龍行動啟動！基隆潮境保育區抓外來種「龍虎斑」 直到全數消失為止。（圖／海科館志工陳宗偉提供）

▲ 基隆潮境保育區抓外來種「龍虎斑」，直到全數消失。（圖／海科館志工陳宗偉提供，下同）

請繼續往下閱讀...

計畫主持人廖運志博士指出，近幾年台灣北部海域常見大量的人工雜交種石斑「龍虎斑」，疑遭宗教團體所放生。而位於基隆望海巷潮境保海灣育區內經發現有7～8尾龍虎斑長時間停駐，由於保育區內限制採捕它們得以存活成長，龍虎斑恐因會大量掠食保育區內其他魚類，而造成嚴重生態問題。

廖運志表示，此活動雖向基隆市政府申請及經同意，但在保育區內執行這項潛水獵捕行動，仍引起現場潛水人員及一般民眾高度關注，顯見大家對於保育區內禁行採捕行動已有高度認知和維護。

海科館指出，這為期一年「獵龍行動」，係為清除保育區內外來種魚類-龍虎斑之計畫，將由海科館研究人員及館內志工，利用潛水方式在保育區內以釣魚、圍網或魚槍（具合法使用登記）等方法，獵捕非原生魚類「龍虎斑」。

▲ 獵龍行動啟動！基隆潮境保育區抓外來種「龍虎斑」 直到全數消失為止。（圖／海科館志工陳宗偉提供）

▲ 基隆潮境保育區抓外來種「龍虎斑」。

海科館表示，過去學界認為人工繁殖雜交的魚類，因生殖隔離故無法於野外成功繁殖，但近期研究發現龍虎斑已能在人工畜養環境下自然繁殖至第三代，如因人為放生或天然災害等因素而逃逸至野外、甚至自然繁殖，因存活在保育區內更讓龍虎斑得以安然掠食保育區其它物種，此恐造成無法彌補的生態浩劫，而有獵龍行動產生。

館方表示，這項計畫之執行將視海況、海流及能見度等因素，採不定期方式進行，配合水下工作人員及岸上人員之宣導，海科館執行保育區外來種魚類移除計畫，也同時持續進行及進行相關研究、了解野外龍虎斑魚之族群分布及密度、生殖週期及年齡等生物特徵、食物組成、攝食行為及對生態系影響。

海科館也表示，潮境海洋中心也畜養、展示多種外來種魚類，例如已成功入侵台灣西部海域的大型掠食性紅鼓魚，開放供民眾參與教學活動，並藉此了解外來種對海洋生態相關的影響，海科館也同時呼籲避免造成海洋物種的浩劫，民眾不要隨意放生！

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