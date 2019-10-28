台灣虎航3張圖洩露要開「新航點」　網一看秒猜中：終於等到了！

▲台灣虎航明年1月3日將開桃園－首爾仁川新航線。（圖／台灣虎航提供）

記者賴文萱／台北報導

台灣虎航又有開航好消息！今（28）日在FB粉絲專頁PO出3張圖，要粉絲們看圖搶答新航點位置，第一張拍下台灣虎航吉祥物虎將的「手」，第二張是虎將的「耳朵」，第三張圖則是虎將化身「雷神索爾」。網友一看秒猜中新航點是「首爾」，開心喊終於等到這個新航點。

根據台灣虎航規劃，桃園－仁川航線將在明年1月3日開航，初期每周3班，3月底之後增班天天飛，台北時間22:00起飛，首爾時間01:30抵達；返程為首爾時間02:30出發，台北04:15抵達。

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不少網友一看圖秒猜中是要開航「首爾」，有網友開心喊「終於有首爾了」、「手耳XDDD 索爾XDD」、「好明顯的手手 + 耳朵」、「手耳、首爾，太有創意了！」、「這出題很可以~~」。

台灣虎航透露，首爾仁川航線將於11月4日正式開賣，屆時會推出一波促銷價。另外，明年3月30日還會再開航新潟，一周2班，台北時間13:45起飛，日本時間18:00抵達；返程為日本時間18:50起飛，台北時間21:20抵達，機票預計12月開賣。

目前台灣虎航擁有11架飛機，2020年1月還會再有一架新機，為因應新航線開航，仙台航線會先減班。

►「時間對我們來說完全沒用！」