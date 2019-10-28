投審會核准Google 260億元增資案　擴大資料中心營運及設備添購

▲ 投審會核准Google公司增資案。（圖／路透）

記者李瑞瑾／綜合報導

經濟部投資審議委員會於本（108）年10月28日召開第1181次委員會議，會中計核准及備查重大投資案件計8件，有5件僑外投資、2件對外投資、1件對中國大陸投資。

在僑外投資中，一件是英屬維京群島商KOHL HOLDINGS LIMITED（上層股東美國ALPHABET INC.，為全球最大線上搜尋引擎Google母公司），其申請以新臺幣260億元增資特許投資顧問股份有限公司，本次增資係為因應集團拓展臺灣投資事業營業活動所需之資金需求，擴建廠房、擴大既有資料中心之營運及增購設備。

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日商YOKOHAMA HAKKEIJIMA INC.申請以新臺幣3億7,500萬元投資設立台灣橫浜八景島股份有限公司，主要經營水族館等休憩娛樂業，並規劃於桃園設立水族館。

日商大和房屋工業股份有限公司申請以新臺幣7億2,734萬1,870元增資台灣大和開發實業股份有限公司，主要從事建築經理、不動產買賣及租賃業，並規劃於高雄投資大型建案。

美商PURE CURRENT, INC.申請以新臺幣15億元投資設立璞真能源股份有限公司，主要從事氫能燃料電池製造。

在對外投資部份，成霖企業股份有限公司申請匯出美金6,000萬元對外投資墨西哥GU PLUMBING DE MEXICO, S.A. DE C.V.（實行後持股比率100%），主要從事水龍頭及衛浴零件設備之製造、加工及銷售業務。金寶電子工業股份有限公司申請匯出美金8,500萬元，對外增資英屬維京群島KINPO INTERNATIONAL LTD.，從事投資控股業務在案。

而在上市（櫃）公司對中國大陸投資（專案審查案件）部分，日月光半導體製造股份有限公司申請以美金9,774萬8,156元，受讓取得蘇州日月新半導體有限公司30%股權（實行後持股比率100%），從事經營半導體測試、封裝等業務在案。