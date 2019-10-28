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「台灣維新」9位立委參選人出爐　前鴻海新創營運長林泰龍PK余天

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▲▼民進黨立委余天、台灣維新立委參選人林泰龍。（圖／記者林敬旻攝、翻攝林泰龍臉書）

▲民進黨立委余天、台灣維新立委參選人林泰龍。（圖／記者林敬旻攝、翻攝林泰龍臉書）

記者蔡文鈴／台北報導

台灣維新投入2020大選目標進軍國會，29日將開記者會公布第一波立委名單，並開放海選徵才不分區立委。台灣維新盼能超越藍綠，推動台灣經濟，造福大眾；首波區域立委名單一共推出9位，其中，前鴻海營運長林泰龍出征新北市第三選區（三重區），對上民進黨現任立委余天。

台灣維新鼓勵青年參政，九位立委參選人平均年齡42歲，其中有兩位女性參選人。最受矚目的就是前鴻海營運長林泰龍對上余天，以及前市議員王金山投入嘉義縣第二選區，挑戰民進黨現任立委陳明文。

青年刺客軍部分，26歲梁雅羿長期關注工廠安全綠能發展及技職教育，參選台中市第六選區；新北市第九選區推出年僅24歲的創意調酒師陳愷寧；基隆市選區派出五連霸基隆市前議員陳志成。

此外，台灣維新更推出不少政治素人參選，物理老師彭楷耀投入新竹市選舉區，出身農家的吳文凱捍衛勞工權益，投入桃園市第二選區，曾演出台灣本土劇《意難忘》、《夜市人生》的演員安定亞投入高雄市第六選區，台灣肚皮舞教母沈宜璇，關心長照保險和醫療照顧，投入台北市大安區。

為了擴大政治參與，台灣維新的不分區立委開放海選徵才，任期兩年，來推動台灣維新的振興地方經濟和健全社會福利的照顧政策；一、解構台灣中央集權集稅體制，推動財稅、權力下放，朝向扁平化小政府；解除政府過度干預及管制，活化民力；推動地方選舉比例代表制，及開放地方政黨，改革當前買票黑金政治；讓居民可以直接參與公共事務，振興地方活力及國家經濟；二、保障全民基本收入，小孩國家養，人人有屋住，建構老人、身心障礙、長照等完善社會安全福利體系，讓人人過一個安心有尊嚴的生活，成為公平、正義、均富的社會。

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