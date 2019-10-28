立志印刷工卻當上檢察官　北檢襄閱陳玉萍獲公務人員傑出貢獻獎

▲北檢襄閱主任檢察官陳玉萍獲公務人員傑出貢獻獎。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

考試院評選公布今年度「公務人員傑出貢獻獎」，其中榮獲個人獎殊榮的台北地檢署襄閱主任陳玉萍，外表柔弱的她，原本國中畢業就開始學印刷，立志開工廠賺錢養家人，但因貴人相助，安排她上夜校，沒想到靠著苦讀考上法律碩士，還當了檢察官，偵辦過前立委羅福助破壞國土案，桃園合宜宅弊案等重大刑案，辦倒不少達官政要。

▲陳玉萍偵辦過不少政商名人。（圖／翻攝網路合成照）

陳玉萍幼年喪母，父親因病無法工作，因此國中畢業後，就積極的四處找工作，賣過家電也當過清潔人員，後來到印刷廠學習排版工作，在當年網路不盛行的時候，覺得要是能開個自己的工廠，父親和妹妹的生活就無虞了。

可是家中1名長輩看不下去，叫她一定要繼續念書，她半推半就的到開南職業學校念資訊科，但白天仍持續學習印刷排版技能，夜校畢業後，陳玉萍覺得高中學歷都念到了，還是拚一下確認自己的實力，因此放棄工作，考上文化大學，苦讀插班考取法律系後，持續打工並向親友借貸渡日，再接連考取文大法研所、司法官考試。

▲北檢前任襄閱陳佳秀也曾獲公務人員傑出貢獻獎肯定。（圖／資料照）

陳玉萍自司法官訓練所41期結業後，分發到北檢，偵辦前桃園縣副縣長葉世文涉及合宜住宅弊案、前立委羅福助等人破壞國土違反水土保持法案件，調法務部辦事期間，參與推動多項刑事法案，回歸偵查後，參與總統專機私菸案，負責協助釐清相關法律規範，9月接任北檢襄閱發言人工作，值得一提的是，陳玉萍的前任襄閱、現任高檢署檢察官陳佳秀也是在北檢任內榮獲公務人員傑出貢獻獎。

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