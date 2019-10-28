台大研究生投稿「巴拉刈可防登革熱」遭罰抗告　法官拿《好色客》案例駁回

▲周男投書「巴拉刈可防登革熱」遭罰4000元，他辯稱是諷刺韓國瑜政策，為「捍衛言論自由」抗告，北院28日打臉周男判敗訴。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者羅志華／台北報導

周姓男子於2019年6月間，以台大生物科技研究生身分，化名「陳鼎」投稿《自由時報》，內文提及「口服3c.c巴拉刈，可將病媒蚊叮要機率趨近為零」等語，讓疾管局緊急澄清農藥「巴拉刈」為劇毒，切勿食用；周男經新店簡易庭判罰4000元不服抗告，於10月21日在北院大聲表示，「自己只是諷刺，若遭罰，形同限制言論自由」。北院認為，周男以台大生科研究生身分投稿，可能使讀者誤以為「巴拉刈可防登革熱」，是科學上的新發現，且周男供稱「諷刺」，卻沒在文章下註明警語，28日判他敗訴。

周男21日在父親陪同下，於北院出庭時，得知台大向法院回函「沒有周男這名學生」時，不禁在庭上大笑，在法官嚴肅地請他尊重法庭後，周男才趕緊收起笑容，表示有家中有學生證及畢業證書可證明。

之後周男父子倆便開始一搭一唱地表示，「大眾可輕易知道巴拉刈是劇毒」、「投書在政治欄位不會讓人誤會」，並自認是因諷刺韓國瑜「反對禁用巴拉刈的政策」，才慘遭「國家機器」追殺，周男更大聲主張，若他因這篇文章遭罰，恐會造成寒蟬效應，未來創作人寫作時都會自我審查，形同箝制言論自由。

但法官認為，周男在正值6月登革熱傳染旺季時，以台大生科研究生身分投稿《自由時報》，稱「登革熱患者只要口服3c.c巴拉刈，數小時內便可將病媒蚊叮咬的機率下降至趨近於零，且患者因登革熱死亡之機率也會大幅下降」等語，已足以使他人誤解並造成恐慌。

針對「諷刺」部分，法官列舉美國情色雜誌《好色客》，嘲諷傑瑞‧法威爾牧師在酒後與母親「發生第一次」，經訴訟後推翻判罰的經典案例表示，該判決中認為公眾人物應有接受刻薄、激烈言論的雅量，且《好色客》刊登這則廣告時，也在下面註明「諧仿廣告—別當真」的免責聲明，當時法院認定任何理性的人，都不會將該廣告當真；但周男「巴拉刈」的投稿中，並沒有註明是在「諷刺」，北院認周男判罰合理，於28日駁回抗告。

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