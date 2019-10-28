淘寶網購避稅要注意囉！海關將查信用卡刷卡資料　3管齊下防堵

▲民眾在淘寶網買東西，若有刻意有高價低報、化整為零規避稅負，將可能會無所遁形（圖／pixabay）

記者吳靜君／台北報導

「雙11」即將來臨，在網路上消費所帶來的商機也成為外界關注焦點，但民眾在淘寶、蝦皮等平台，在台灣並沒有稅籍，怕將會是追稅漏洞。海關將三管齊下：推實名認證、追刷卡資料、以及要求承攬業者簡易申報單上申報從哪個交易平台攬貨，希望藉以漏稅、侵權的違規行為將無所遁形。

1111光棍節即將來臨，淘寶每年都有創造相當可觀的成績，但淘寶在台灣並沒有設稅籍，而進口人常透過化整為零、高價低報、進口仿冒品侵害商標權等，造成經爭上的不公。為了掌握物流，海關將落實三大做法：

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一，推動實名認證：為了確認快遞包裹的正確性，關務署推動實名認證（APP）「EZ WAY 易利委」，但是目前大約只有7萬多人下載應用，僅占有跨境網購約300萬人的2%，成效尚未能夠彰顯；關務署也即將推動獎勵活動，期望明年可以達到5%，也就是要15萬。

二，追查信用卡刷卡資料：海關已經詢問過國稅局，的確可以有法源依據可以取得信用卡的刷卡資料，但是要能夠歸戶，這必須要搭配實名認證效果才能夠更好。

現在關務署兩方向都可以推動，加上內政部的數位身分識別證(New eID)來掌握刷卡資料，但是海關強調會針對筆數比較多、較為大額的進行追查。

三，承攬業者要簡易申報單上申報交易平台的攬貨：關務署長謝鈴媛表示，近期海關也會推動，承攬業者在簡易申報單上要申報，是從哪個平台攬貨，像是淘寶還是蝦皮。

根據關務署的統計，從淘寶集運貨品到台灣每日大約是2~3萬件、蝦皮也有4~5萬件，總計一天大約是10~15萬件，就可以掌握來源與風險的來源。107年補稅金額就有4146萬多元，謝鈴媛表示，因為海關的工作量較大，所以會針對運量較大、違規情節比較頻繁或者嚴重者，重點查緝。