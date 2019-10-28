 雙11備戰攻略看過來！　LINE購物「1111全球狂購節」狂灑千萬點數

▲ LINE購物「1111全球狂購節」狂灑千萬點數。（圖／LINE提供）

記者姚惠茹／台北報導

LINE購物宣布從明（29）日起至11月11日止串聯旗下LINE購物、LINE品牌名店、LINE旅遊、LINE酷券、LINE官方嚴選等五大平台，並與台灣綜合電商、海外購物平台結盟組成超強聯盟推出「1111全球狂購節」，連續14日狂灑上千萬LINE POINTS點數。

LINE購物「1111全球狂購節」從今年10月29日開始一路到11月11當日推出優惠活動，優惠逐日遞增，預計至雙11當日引爆至最高點，首波主打包含10月29日至11月4日推出「超級比價王」熱搜字挑戰，答對即可參加抽獎，將大放送20萬點LINE POINTS。

10月29日至11月10日上線的「超級夥伴日」於每日限定平台夥伴優惠，限時加碼最高LINE POINTS 10%點數回饋，同時推出「許願點一下抽1元iPhone」等多項好康活動，而且在LINE購物平台獲得的LINE POINTS點數回饋，不論網購或實體都能使用，並在LINE酷券還能參加一點大於一元的活動，把點數換成商品券、現金禮券。

▲ 雙11備戰攻略看過來！（圖／LINE提供）

LINE購物特別推出「雙11備戰攻略」，首先就是加入LINE購物官方帳號(ID為 @lineshopping_tw)，然後鎖定LINE購物首頁，接著設定LINE購物為手機桌面捷徑，甚至可以安裝LINE購物PC版比價插件，就可以在電腦上輕鬆利用搜尋功能，找到最低價商品與最佳LINE POINTS點數回饋。

LINE購物宣布，為了讓用戶在最短時間內找到最適合的商品，LINE購物多方優化消費者的搜尋體驗，使用AI智慧比價搜尋功能，讓用戶在每次搜尋後皆能提高未來搜尋時的精確度，減少不必要的搜尋結果，並提供最適合的商品排序與個人化推薦，加乘商品點擊數及熱銷排行。

同時，考量用戶也會使用電腦網購，LINE購物在Chrome擴充功能比價插件「LINE購物賺點小幫手」，整合超過400多家購物網站，用戶在瀏覽網站或是於搜尋引擎查找店家或商品時，可即時於頁面確認可享有的LINE POINTS點數回饋，讓用戶在雙11活動期間不漏接任何優惠訊息。

▲ LINE購物「1111全球狂購節」。（圖／LINE提供／點圖放大）