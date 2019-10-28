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馬爾地夫度蜜月！第一天「體力派滿檔行程」萬人讚爆　網賊笑：太快囉

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▲馬爾地夫是許多新人蜜月的首選之地。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

▲馬爾地夫是許多新人蜜月的首選之地。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

網搜小組／周亭瑋報導

一名男網友今天收到哥們訊息，透露小倆口遠赴馬爾地夫蜜月的行程，結果整串看下來，除了水上活動和用餐外，火辣戲碼根本貫穿一整天，幾乎到了「隨時隨地」的狂熱地步了。

男網友在「爆廢公社」po文笑說，「朋友要去馬爾地夫度蜜月，他剛傳來第一天安排的行程。」從Line截圖可見，行程從早到晚包括：起床、吃早餐、浮潛、午餐、獨木舟、下午茶、海灘散步、晚餐、度假村活動，最後回房睡覺。

請繼續往下閱讀...

▲馬爾地夫度蜜月！第一天「鬼打牆滿檔行程」萬人讚爆　網賊笑：太快囉。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲行程滿檔。（圖／翻攝自爆廢公社）

不過在基本海島行程中，全部由甜蜜的「O一下」強勢串場，不論在房間、獨木舟上，還是度假村某處，全都有小倆口溫存的回憶，也讓第一天有「超滿檔」的錯覺。

po文一出，狂吸超過1.1萬人按讚，網友們不禁笑回，「我們以後的度蜜月也要有這個行程」、「人家是一夜七次狼，你是一天八下狼」、「體力有這麼好」、「多麼充實的一天」、「年輕人就是年輕人」。

另外，不少老司機也壞笑吐槽，「怕他第二天就...」、「一天只有八下而已，哭哭」、「一下就出來，真是辛苦」、「你朋友太高估自己嘍」、「是不是3秒就X了」、「叫朋友去看在醫生，他這樣秒X很可憐」。

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▼示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

海,沙灘,比基尼,海灘（圖／取自免費圖庫stocksnap）

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