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城市外交再出擊　荷蘭參眾議員到訪竹市

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▲荷蘭眾參議員參訪新竹市政府。（圖／新竹市政府提供）

▲荷蘭眾參議員參訪新竹市政府。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

台荷友誼續升溫，睽違15年再有荷蘭國會議員訪問台灣，新竹市長林智堅接見由荷蘭眾議院眾議員克羅(Henk Krol)及參議員貝伊(Martine Baay-Timmerman)所率領的「荷蘭國會暨智庫訪問團」，對於荷蘭眾議院於本月8日全院表決通過動議支持臺灣參與國際組織，林智堅表達由衷的感謝，該團均第一次到訪台灣，他特別向訪問團介紹這座城市深度的歷史文化與產業發展，更提到新竹市近年來與荷蘭緊密的關係，還與訪問團分享竹市的長照政策與經驗進行交流，盼透過實質的城市外交為兩國關係更進一步。

林智堅非常感謝荷蘭國會日前表決通過支持台灣參與國際組織與事務，台灣與荷蘭有很深了歷史淵源，近年在政治、科技、經貿領域上更是重要夥伴，他指出，新竹市與荷蘭有很密切的互動，特別是在高科技產業，ASML台灣總部就在竹科X產業園區基地，未來市府會積極規劃吸引更多半導體產業在竹市投資扎根，與荷蘭產業間的互動將會更加緊密。

荷蘭眾議員克羅表示，此次是荷蘭國會睽違15年再次訪問台灣，更是眾議院的第一次，具有重大的意義，他非常感謝新竹市與荷蘭及恩荷芬保持友好的關係，不管是荷蘭代表處或朝遭的朋友都向他推薦新竹市是座熱情美麗的城市，希望未來能夠與台灣及新竹市維持良好的互動，更盼望新竹市也與荷蘭許多城市進行交流，為兩國關係一起努力

林智堅介紹，新竹市是台灣的高科技重鎮，更有「台灣矽谷」的美名，發展已超過300年，充滿濃厚人文歷史底蘊及古蹟建築，因為有充沛的就業機會，造就三高一低的城市DNA，高學歷、高所得、高出生率及平均年齡最低的城市。

他還分享，新竹市是座兒童城市，「重視兒童與教育政策的發展，公共建設上也加入友善兒童的設計，以孩子為主軸」；此外，交通方面的規劃也將借鏡荷蘭經驗，推動大眾運具、步行城市與友善單車族的環境，希望透過學習荷蘭與國外成功的城市規劃，讓新竹市更美好。

針對訪問團好奇的長照與高教議題，林智堅也介紹新竹市的長照規劃，透過地方政府與中央攜手投入資源，提供居家照護、社區日照中心、社區服務站等多面向，發展適合台灣人民生活習慣的在地長照服務；高教方面，竹市積極擔任產官學研間的平台，促進彼此合作，媒合企業人才需求，在新創方面更是大力支持。

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