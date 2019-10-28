韓國瑜請假滿2周…綠委酸政見胡謅、轉彎、開溜　藍委反嗆蔡無能、酬庸

▲韓國瑜。（資料照／記者莊喬迪攝）

記者楊蕓／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜請假拚大選已2周，但每次提政見都遭到外界打臉、砲轟，立法院民進黨團28日召開記者會，狂酸韓國瑜端出政策牛肉分成「胡謅、轉彎、開溜」三大類，國民黨團也隨後開記者會回擊，批評蔡政府執政瞎混4年，只能用「無能、傲慢、濫權、酬庸」八個字形容，只會不斷以抹黑、造謠、誤導的方式，攻擊韓國瑜所提出的各項政策。

民進黨團上午召開「政見大崩壞！韓假2週 胡謅2週」記者會，立委管碧玲表示，韓國瑜提出政見荒腔走板的程度，可分成「胡謅、轉彎、開溜」三大類，用盡所有的話都不足以批評，希望韓國瑜未來的政見可以更有料，建議韓應閉關一個月好好上課，看能不能不要再鬧笑話，「讓我們高雄人不要再那麼慚愧！」

立委劉世芳列舉出韓國瑜上任以來跳票或髮夾彎的政策，包括邀請阿諾來高雄演講、香港歌手鄧紫棋代言高雄、F1賽車來高雄辦比賽等，都跳票，之前韓國瑜也說高雄要有國際機場，但高雄本來就有小港國際機場，「韓國瑜說要用一瓶礦泉水、一碗滷肉飯的精神讓高雄發大財，延續到整個台灣，但目前仍看不出要實現什麼政見。」

面對民進黨團砲火猛烈的批評，國民黨團也不甘示弱臨時召開記者會回擊，立委曾銘宗直批蔡政府執政瞎混近4年，只能用「無能、傲慢、濫權、酬庸」八個字形容，毫無值得可以檢視的政績，不思自我檢討，還好意思說嘴韓國瑜，短短幾週所提出各項福國利民政策的新思維。

立委童惠珍也抨擊，蔡政府不斷以抹黑、造謠、誤導的方式，攻擊韓國瑜所提出的各項政策，看到黑影就開槍。以韓國瑜所提出幫助青年學子到國外遊學的政策為例，提出的是「經費我來想辦法」，而非綠營所稱的「免費」，抹黑成韓國瑜亂開支票、空口說白話的假象，當韓陣營進一步說明、補充政策時，又抹黑成髮夾彎。

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