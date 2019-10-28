恩智浦推Layerscape Access處理器　迎5G世代

▲恩智浦半導體物聯網及安全解決方案總經理Denis Cabrol。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

恩智浦（NXP Semiconductors）日前宣佈推出新型Layerscape Access處理器系列，該產品系列是針對5G Access Edge應用而設計。

新型Layerscape Access處理器針對符合O-RAN聯盟O-RAN Alliance）規範的各種部署場景，包括中央單元（Central Unit；CU）/分布式單元（Distributed Unit；DU）和無線電單元（Radio Unit；RU），以及整合式小型基地台和用戶端設備（Customer Premises Equipment；CPE）系統。

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恩智浦Layerscape Access處理器針對5G-NR軟體架構提供前所未有的控制，以支援不同的網路選項。5G發展所面臨的主要挑戰在於如何建構融合各種架構、頻譜和標準持續演進的網路基礎建設。藉由這些程式化、具擴展性的新型開放架構Layerscape Access產品，恩智浦可以幫助履行5G承諾。

從天線到處理器，恩智浦的程式化、高效能和安全性產品提供靈活的5G技術組合，應用範圍從2x2 無線電單元系統至mMIMO陣列，再擴展到100Gbps CU/DU平台。這些產品包括恩智浦Airfast系列射頻蜂巢式多晶片模組。

恩智浦半導體資深副總裁暨數位網路解決方案總經理Tareq Bustami表示：「憑藉開發無線解決方案的悠久歷史和業界領導地位，恩智浦提供頂尖的端到端產品組合。我們相信這些獨特的程式化Layerscape Access基頻和整合資料轉換器（data converter），將提供實現快速5G佈局所需的效能和靈活性。」