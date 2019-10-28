網購平台綠色購物行動開跑　雙11啟用「減塑環保寄件袋」減少碳排量

▲蝦皮購物將於雙11期間全面替換原本包裝耗材，改以更為環保的「減塑環保寄件袋」和「環保紙箱」，為環境盡一份心力。（圖／記者萬玟伶攝，下同）

記者萬玟伶／台北報導

減塑概念深植人心，但網路購物不免還是會使用許多塑膠包材，蝦皮購物今（28日）宣布，面對綠色環保革命不可逆的趨勢，加上響應政府的環保政策，將更換過去所使用的塑膠包材與紙箱，從雙11活動起將改以經由歐盟認證的「減塑環保寄件袋」以及使用100%回收紙漿製成的「環保紙箱」，希望在提供消費者網購體驗的同時，還能一起為環境盡一份心力。

雙11大型促銷活動近年在台灣皆創下極高熱度，消費者在享受過網路shopping的購物體驗後，隨之而來的除了商品，就是拆過即丟的包材了。蝦皮購物品牌行銷部長廖君凰表示，蝦皮購物去年在雙11期間於全球交易1,100多萬筆訂單，預計台灣今年的購物熱度也將比前一年火熱，因此蝦皮購物一直以來皆持續關注如何讓包裝耗材更為環保的製作方式。

此次全面替換的「減塑環保寄件袋」是目前全台電商唯一獲得歐盟認證的環保包材，採用歐盟OK compost認證生物可分解標章的環保材質，不含塑化劑、傳統塑膠4P（PE、PP、PS、PVC）和戴奧辛，燃燒時也可減少30%碳排放量。目前蝦皮購物也與零售業龍頭7-ELEVEN合作，賣家即日起～11/30可至全台ibon機台預購，10入50元，購入後蝦皮購物會再加碼贈送限量50元購物金，邀請賣家、買家一起在購物的同時關注環保。雙11開跑後，蝦皮24h購物中心也將全面以「環保紙箱」包裝出貨，以100%回收紙漿製成並降低60%油墨使用量的環保紙箱，同時也有多款尺寸、適用多種商品，並持續配合環保署的包裝減量計畫，進一步減少耗材用量。

▲即日起於7-ELEVEN全台ibon機台預購「減塑環保寄件袋」，蝦皮購物將加碼贈送限量50元購物金，邀請賣家、買家一起在購物的同時關注環保。

雙11期間，蝦皮購物網站也將設置綠色商品專區，限定商品全面2折起，11/12起也將與在地小農合作、推廣農產品，並號召員工參加淨灘活動，實際以行動支持環保。

面對各家電商的雙11策略，去年在雙11單日就創下破2億業績的東森購物，則是以新增上百個品牌與近萬個品項來迎戰。其中，與日常息息相關生活居家類商品，在11/1開跑的暖身活動期間全品類3折起，秋冬環保人必備的象印獨家保溫杯組只要1,111元，不添加螢光劑的東風衛生紙（90抽x10包x6串）限量買一送一也僅要1,111元。

11/1（五）～11/14（四） 參與集氣活動就有機會以最低1折，將喜愛的商品帶回家。11/8（五）～11/13（三）期間限定，天天打卡就有機會獲得20元～11,111元折價券及iPhone。今年的雙11，東森購物也強打「返利」，除了必搶的下殺優惠商品，購物完成後收到的回饋折價券及東森幣，也要讓消費者立即享受買到賺到的有感體驗。