正隆獎助學金　12年來愛不「紙」息

▲正隆關懷兒童基金會長期支持並鼓勵寄養兒少向學。（圖／新竹家扶中心提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

長期關注弱勢兒少的正隆關懷兒童基金會，26日舉行第25屆正隆暨第19屆鄭火田慈善基金會獎助學金頒獎典禮。正隆關懷兒童基金會自2007年開始與家扶基金會合作「小樹茁壯 讓愛飛揚-正隆安學公益獎助學金專案」，長期支持並鼓勵寄養兒少向學，公益活動推動12年來已嘉惠超過2千位學子。為勉勵學子們這學期在學習上的努力，並特別感謝寄養家庭無私的照顧，正隆公司特別於新竹小叮噹科學園區舉辦，讓與會寄養兒少與家庭度過溫馨假期。

正隆關懷兒童基金會及鄭火田慈善基金會分別自2007年、2010年起與家扶合作「小樹茁壯 讓愛飛揚-正隆安學公益獎助學金專案」至今，幫助國小到大學寄養兒少能安定就學。本學期獎助學金共有112名兒少獲獎，分別頒發大專4名每人6,000元、高中13名每人4,000元、國中19名每人3,000元及國小76名每人2,000元，期望寄養兒少安心就學、對自己的未來更有信心。

曾兩度獲得正隆獎助學金的妍妍，這次很榮幸再度獲得這項肯定。妍妍國小二年級來到寄養家庭，寄養父母就一直鼓勵她：「過去的都過去了，現在妳只要安心並好好讀書，將來有的是機會翻轉命運！」妍妍沒有辜負寄養父母養育及照顧的苦心，不僅成績名列前茅，更難能可貴的是有一顆知恩回饋的心，時常跟著寄養母親去做志工幫助弱勢家庭，還曾捐出真愛的長髮來幫助癌症病友。妍妍代表受獎兒少致詞時說：「成長過程中我得到社會各界的幫助，所以只要有機會，就像效法正隆公司的叔叔阿姨們一樣，我也能貢獻心力來回饋社會。」

家扶基金會社會資源處主任潘惠珍說：「許多寄養童因為原生家庭破碎，或遭遇重大的變故，實難以穩定心情，要專注或用心於課業上，更需毅力及寄養家庭呵護與鼓勵。像妍妍這樣在逆境中仍力爭上游、勤奮向學的精神，真值得肯定及嘉勉！特別要感謝正隆公司堅持這項公益善舉，從妍妍的分享我們看到，『行善』連動愛循環的力量，付出及感恩更是人際中最美麗的風景！」正隆關懷兒童基金會李春和執行長分享：「正隆公司暨關懷兒童基金會很開心能站在這善之循環的起點，寄養童現在就像小小的樹苗，在愛心灌溉之下長大茁壯，未來也能翻轉生命，更有幫助別人的力量！這也是獎助學金設置原意，希望鼓勵弱勢兒少、帶給社會正面的影響力」。

關心弱勢是企業應有的社會責任，正隆公司一直秉持支持弱勢家庭的信念，以實際行動關懷需要幫助的人，家扶孩子能在企業的幫助下穩定進步與成長，就是給予企業持續回饋社會的最大動力！正隆竹北廠張銀濤副廠長表示：「今年正逢正隆公司成立60周年，秉持著『關心生活、善用資源、貢獻社會』的願景，舉辦這樣的活動格外有意義，我們有這份使命將愛傳承下去，讓愛不『紙』息」