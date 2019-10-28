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親子

全妝搭捷運也不怕～萬聖節親子檔變裝必修7點！

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（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

圖、文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

萬聖節來臨，各路親子變裝高手，都出現在許多相關活動，去年我們在府中扮黑魔女與睡美人，今年在天母演壞皇后跟白雪公主，雖然大型封街活動已經結束，但還有一些幼稚園準備在萬聖節當天玩扮裝，在此就整理相關的Q&A，也提供爸爸媽媽們，為明年提前做準備喔！

【角色設定：為什麼選擇壞皇后呢？】

因為我身形圓潤，每次上妝要把雙頰跟下巴，用深色粉底拼命刷黑，才能在鏡頭呈現出角色的尖下巴，去年我們在府中當黑魔女、睡美人，今年9月去東京迪士尼、參加萬聖節扮裝活動時，發現壞皇后是唯一不用修容的角色，所以就選了「她」來造型（笑）。

但東京很乾，就算壞皇后的服裝不太透氣，也不礙事，可是在台灣，光在路上走個5分鐘，就已經開始滲汗了，何況一整天？只好趕緊在粉絲頁通知，未來將封印這個角色，否則真的快脫水啦。

DAHLIA呢？她是天生自然捲黑髮，扮白雪最適合啦～

【融入角色：為什麼妳看起來很厭世？】

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

我雖然不是cosplay界的玩家，但既然要變裝，就要按照cosplay的等級去融入角色，我的造型是《白雪公主》中的壞皇后，既貴氣、陰險又自戀，按照迪士尼樂園的演員守則，必須全程保持這個角色的原始設定，所以我不但研究動畫版壞皇后擺過的姿勢，更是盡量擺著高冷的表情，這是對角色及cosplay的基本尊重喔。

【角色服是在哪裡買的？】

這個問題很多人問，我大部分先在網路挑選，最接近動畫版的款式下單，回來以後再做細節改造，像是壞皇后的皇冠、頭套、腰繩，都是另外弄的，原本寄來的腰帶，只是細細的紅色繩子，我去台北後火車站找材料，回家用手鍊編法，編成較粗的款式，一來視覺上比較不像綁肉粽，二來也比較有皇后的威嚴。

小朋友也是這樣做喔～相較於大人服裝的材質，小朋友的裝扮更要以透氣為主，不然馬上就穿不住了，這點要注意啦！

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

除了身上穿的，壞皇后手持的心臟盒子，也是我拿口罩紙盒改造的，毒蘋果則是平常逛街就在物色，最後買下迪士尼官方出的蘋果燈來應景。

【親子檔扮裝的心理建設】

在台灣，大人扮裝還是比較像被參觀的可愛動物，雖然一路上有很多人要求跟我合照，還說「好像」、「好厲害」、「好可愛」，但其實出了萬聖節的活動範圍，心理壓力真的不小。

像是我搭捷運回去，不知道為什麼，雖然正逢天母、府中兩大萬聖節活動，但一路上完全沒有其他的變裝親子檔，本來想在捷運站換掉衣服，我女兒又在旁邊哀哀叫，說：「媽媽，我要妳穿這樣坐車回家！我喜歡妳這樣～」我只好繼續頂著厭世的表情，一路滑手機，邊在心中默念心經壓驚。

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

其實，我尺度蠻大的，如果只有上妝跟造型服，我不會在車上感到不自在，但因為壞皇后有頭套跟皇冠，整個全妝真的太受矚目了...

如果心理素質不夠又想扮，建議還是「揪團」無敵，人多人來瘋，聚集在一起比較敢，哈哈哈。

【活動選擇：府中跟天母的差異】

對我來說，府中交通方便，捷運下車就到，吃吃喝喝也方便。天母就真的好遠啊，下捷運還要轉車過去，場地空曠是體育場，吃吃喝喝比較不容易，衍生許多小攤販在旁邊做生意，價格都不低，一瓶汽水要50元，一包雞蛋糕也要50元。

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

不過，天母因為外國人多，長年文化薰陶使然，願意配合節慶，一起扮裝出現的家庭不少，外加該活動舉辦多年，在地店家跟居民都很融入氣氛，大人也很注意孩子的討糖禮貌，這是讓人選擇去天母玩的一大誘因。

【不要用背包！大人扮裝的置物方式】

大人的服裝若是配件比較多、比較華麗，尤其是有披風的角色，又不希望合照破壞畫面，務必捨棄背包，改帶小型登機箱。以前去日本看演唱會，那邊的coser都用登機箱裝隨身物品，當時我不懂，覺得幹嘛大費周章，現在才知道，身上太多配件又要隨手穿脫，帶背包真的自找麻煩啊！（不過記得拖登機箱要小心，不要傷到別人的腳。）

【行前必備物品】

記得要帶水跟小零食，並先讓孩子上洗手間！天母的規模很大、人潮超多，光從大葉高島屋走到活動入口，就走了半個小時，那樣的情況下，買水、買食物、上廁所都變得有難度，所以盡量先做完，再進入管制範圍吧！

一連串落落長下來，是不是有點被嚇到了呢？嘿，不要擔心！依照我多次扮裝經驗，陪著孩子玩萬聖節活動，真的是「超累」又「超好玩」！雖然大人隔天都會累到不想起床，但完全不會有後悔的感覺，只會想著下次怎麼精進比較好，那是一種與孩子合力完成一件事的感動。

所以，千萬不要因為「累」就放棄了！孩子願意跟我們一起玩也沒幾年啦，我估計，小一會有點懶，小二會開始抗拒，小三就跟同學相約萬聖節了，各位爸爸媽媽，要把握啊。

★ 我是不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團「焦糖綠。玫瑰caramelgreen」部落格

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