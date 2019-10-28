永豐台灣加權ETF明除息　投資人押寶股息、資本利得兩頭賺

▲中美貿易談判達成初步協議，帶動國際股市普遍反彈。（示意圖／記者李毓康攝）

記者紀佳妘／台北報導

中美貿易談判達成初步協議，加上美國聯準會（Fed）重新擴表向市場挹注資金，有利美股多方投資氛圍，帶動國際股市普遍反彈。台股今（28）日呈現上漲態勢，其中永豐台灣加權ETF（006204）股利率2.61%，投資人押寶股息、資本利得兩頭賺。

永豐投信指出，美中貿易戰近期再露正面曙光，雙方達成第一階段貿易協議，帶動國際股市普遍反彈，外資偏愛台股，同步加碼挹注台股。觀察台股動向，台股漲幅貢獻主要來自重量級權值股及晶圓代工上下游相關產業，顯示外資短期買盤主要為推升大盤指數，挹注月中台指期結算外，此策略也可能延續至10月30日摩台指結算。

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另從財報面觀察，永豐投信表示，美國超級財報周登場，美國銀行股獲利穩定成長，美國銀行公布上季每股盈餘（EPS）達0.75美元，高於市場預估0.685美元，帶動股價上漲，接下來關注電子產業巨擘，臉書、Google及蘋果等財報，市場預估S&P500第三季獲利衰退3.77%，加上英國脫歐談判變數多，恐增添美股後續震盪。

整體來看，中美達成暫時停戰協議，加上Fed重新擴表向市場挹注資金，市場資金行情爆發，但美股財報影響個股及相關產業走勢，永豐投信指出，短線建議買進追蹤大盤表現的指數型投資標的，更貼近市場表現與投資行情。此外，台股大盤殖利率也較具吸引力，長線可掌握較佳收益機會。