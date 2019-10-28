13歲少女主動約砲…太晚回家露餡！　21歲男被判1年7月

圖、文／鏡週刊

21歲的陳姓男子透過網路聊天室結識當時才13歲的少女，2人在陳男租屋處獨處，小女生春心勃發，主動向陳男求歡，且發生性行為，事後少女母親發現，憤而提告，儘管少女在法庭證稱：「當下是我主動跟他說，我想跟他發生關係的，他才同意」，且事後也賠償5萬元和解，但法官審酌被告犯姦淫幼女罪，是3年以上之罪，但考量被告確有悔意，給予減刑，判刑1年7月。

判決書指出，從事太陽能版工作的陳姓男子，2017年12月間透過網路聊天室結識13歲被害少女，2人進而交往；2018年4月8日，少女到陳男租屋處聊天，兩人在情投意合下性交一次，當天因少女太晚回家，父母追問之下，她坦承與陳男交往，並發生性關係，少女母親憤而提告。

庭訊時，少女證稱：「我和他（陳男）發生關係是你情我願、雙方合意的，4月8日那一次，當下是我主動跟他說我想跟他發生關係的，他才同意。」

陳男則坦承犯行，只說2人是合意性交，不過因少女案發時未滿14歲，她也證稱：「他知道，剛開始認識時，我就有告訴過他，13歲，就讀國一」；對此陳男並不否認。

雖然2人是合意，但陳男5年內已有違反毒品危害防制條例案件，經法院判刑3月確定（已執行），屬於累犯。

台中地院法官認為，陳男明知少女年僅13歲，處於身心與人格發展的重要階段，對於男女兩性關係的認知未臻成熟，仍處於懵懂狀態，竟未能克制自身情慾，對少女身心健康發展及日後人際關係交往，均造成負面影響，但考量雙方和解，且陳男沒有違反少女意願，因此減刑輕判陳男有期徒刑1年7月，可上訴。

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