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上周外資對亞股買多賣少　台股獲連8周外資買超

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▲▼ 股市示意圖 。（圖／路透）

▲ 上週外資對亞股買多賣少 。（圖／路透）

記者李瑞瑾／綜合報導

貿易戰僵局見轉機，市場投資情緒好轉，亞洲股市亦重獲外資青睞，上周國際資金對亞股買多賣少，除印度、越南遭小幅賣超外，其餘亞洲國家皆獲外資小幅進帳。

就上周數據來看，外資對亞股買氣逐漸回溫，其中以台股為最大贏家，已連8周獲外資買超，上周再進帳14.11億美元；其次為中國股市，上周獲外資買超近5億美元，為外資連3周加碼；南韓位居第三，上周亦獲外資加碼3.25億美元；而泰國股市也有逾1.43億美元小幅進帳。值得注意的是，上周印尼股市終於終止連14周遭外資賣超的窘境，外資轉賣為買0.23億美元。

請繼續往下閱讀...

整體來看，今年以來由中國、印度和台灣為三大亞洲股市吸金王，陸股獲逾292.29億美元資金挹注，印度股市則有87.15億美元的買超，而台股亦獲57.41億美元買超，其他亞洲股市，除馬來西亞外，也同步維持吸金態勢。第四與第五強分別為印尼與南韓股市，吸金金額分別為34.95億美元與29.95億美元。

摩根投信環球市場策略師林雅慧指出，美中談判朝正向發展，帶動國際資金對亞股態度轉佳，上周外資對亞股站在買方。林雅慧表示，統計亞洲今年來不僅多國央行頻頻降息，印尼央行上周(10/24)再降1碼至5%，統計第三季以來全球多達16國央行降息，加上聯準會調整資產負債表與歐央重啟量化寬鬆，均提高全球貨幣供應，以歷史經驗來看將不利美元走勢，亞洲主要央行紛紛降息，搭配減稅、擴大財政等政策效應支撐，若美元偏弱走勢將有利延續亞股表現

此外，林雅慧補充，新iPhone出貨量紛獲上調，台股在半導體大廠、蘋概股帶動與近期外資強勁流入下刷新29年新高。由於第四季向來是美國科技股旺季，不僅拉抬亞股與亞洲科技股同漲，且新品需求將有利科技重鎮的台、韓股市表現。

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