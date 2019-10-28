景氣再領黃藍燈　國發會：經濟變數仍多

▲國發會公布9月景氣概況，景氣對策信號綜合判斷分數為19分，燈號續呈黃藍燈。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者邱倢芯／台北報導

國發會今（28）日公布9月景氣概況，景氣對策信號綜合判斷分數為19分，較8月減少1分，燈號續呈黃藍燈，這也是台灣今年的第9顆黃藍燈。國發會指出，原因在於未來景氣不確定變數仍多，須密切關注後續發展。而在領先、同時兩項指標方面，景氣領先指標經回溯修正後續呈上升，同時指標亦持續上揚。

國發會表示，隨著全球供應鏈重組趨勢加速，廠商相繼調升在台產能配置，加上主要半導體廠商近期大幅上調今年資本支出規模，且政府積極推動公共建設，優化投資環境，有利於進一步推升投資動能。此外，受惠薪資成長穩定、擴大內需相關措施成果持續發酵，有助刺激民間消費。

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而在外需方面，隨著國際品牌智慧手機新品上市，歐美年終消費旺季屆臨，以及5G相關布建需求增溫，可望挹注出口。

不過自10月以來主要國際機構調降全球今明年經貿成長率預測，其中IMF估計今年全球經濟成長率3.0%，係2009年以來最低水準，且先進及新興經濟體均同步走緩，加以國際貿易紛爭未解、地緣政治風險等因素，全球經濟下行風險居高不下，對台灣未來景氣之影響均須密切關注。