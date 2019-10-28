女博士網路「豔遇醫師、工程師、刑警」　慘遭詐騙560萬

▲女博士基於對專業人士的信任，5個月內共匯款高達新台幣560萬餘元。（pexels提供）

圖文／鏡週刊

高學歷知識分子慘遭詐騙百萬！1名有博士學歷的女子，在網路上結識自稱聯合國牙醫師和美國工程師的網友，2人均以人在國外轉帳不便為由，請女博士代墊款項；女博士基於對專業人士的信任，5個月內共匯款高達新台幣560萬餘元， 結果血本無歸，慘遭詐騙。

今年4月，1名50歲、具有博士學位的黃姓女子，在交友網站結識號稱在敘利亞擔任聯合國牙醫師的網友，雙方透過LINE密切聯絡，該名網友還透露因身處戰地，轉帳不便，需請黃女代墊款項，並承諾工作執行結束後即返還借款。黃女便陸續匯出約5萬5,000元英鎊、4萬5,000元美金，總計約合新台幣362萬餘元款項至對方指定帳戶。

無獨有偶，黃女在同一交友網站另結識一名自稱美國工程師的網友，該網友以需在馬來西亞開戶為由，請黃女協助辦理，黃女依然不疑有他，提供2萬6,000餘元美金，約合新台幣85萬元予該名網友。

▲有女博士誤信網路交友，慘遭詐騙數百萬元。（刑事局提供）

今年6月，黃女再於該交友網站與一名自稱聯合國外科醫師的網友加LINE聯絡，該名網友以接受美國聯邦調查局查案為由，請黃女代墊調查所需款項。7月，黃女又在該交友網站結識一名宣稱為國際刑警的網友，要求黃女協助偵辦國際詐騙案件，需支付比特幣協助辦案，黃女再度匯出約合新台幣100萬元的款項，直到所有付出均石沉大海，才發現一切全是騙局。

刑事局表示，LINE、臉書、IG等平台提供方便聯繫的管道，更使國人對網路交友容易產生依賴性。根據近幾年針對詐騙案件被害人的統計分析，發現高學歷的知識分子因易對特定專業權威形象產生謬誤的信賴感，掉入詐騙陷阱。刑事警察局呼籲，切莫過度依賴、信賴網路交友，並慎防在網路中暴露過多個人資料，如遇可疑為詐騙的情況，請儘速撥打165反詐騙諮詢專線，以免讓自己成為詐騙集團口中的肥羊。



更多鏡週刊報導

台東麵店殺貓事件 竟稱同業背後放槍

【銷魂不倫戀2】偷看手機發現被劈腿 他泡完溫泉送小三下黃泉