暖心警察送安全帽給被開單的阿伯　洪玉鳳議會公開讚揚

▲台南市議員洪玉鳳建議市警局長周幼偉，要讓警察人員了解身為人民保母，執勤時態度很重要，要做得讓民眾有感。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

近來因警方強力取締交通違規及拖吊，引發不少民眾對執法警察頗有微言，台南市議員洪玉鳳10月28日在議會公開分享台南市五分局立人派出所一位暖心警察，因攔下未戴安全帽的阿伯依法開單外，擔心阿伯行車安全，還從自己的機車置物箱中拿出一頂備用的安全帽幫阿伯戴上，讓阿伯讚譽有加。

洪玉鳳議員28日在市政總質詢時表示，警方因強力取締交通違規，讓不少民眾怨言滿腹，她常遭投訴警方在取締的過程中態度不佳，常常如同小偷一樣躲在角落取締紅燈右轉，不過，最近卻有一位70幾歲的阿伯告訴她，他因為騎機車未戴安全帽，行經海安路時，遭市警五分局立人派出所一位黃姓員警攔下，雖然他被依法開紅單，但員警擔心他沒戴安全帽，若繼續騎車很危險，所以員警從自己的機車座位下拿出一頂備用的安全帽幫他戴上，讓他感受員警的關心與溫暖，所以即使自己被開單罰款，但仍很感謝這位員警。

洪玉鳳議員說，她聽了阿伯的話之後很感動，這是她首次聽到民眾被開紅單之後還感謝員警的例子，可見員警執勤態度對警察形象很重要。洪玉鳳建議市警局長周幼偉，以後警察局常訓時，要讓警察人員了解身為人民保母，執勤時態度很重要，要做得讓民眾有感。周幼偉表示，警方未來會朝這方向來做，同時他也會對該名執法的員警給予嘉許。