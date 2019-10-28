落實有機農業政策　台東從國中小午餐開始

▲台東縣政府與台東縣農會派員前往延平鄉視察「縱谷有機農場」耕作情形。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

為推廣台東有機農業政策，並落實縣長饒慶鈴關心國中小學生的午餐是否吃得健康，台東縣政府農業處28日與台東縣農會前往延平鄉視察「縱谷有機農場」的耕作情形。縣農會總幹事戴振東說，農會目前負責台東市及南迴線學校的午餐，除了星期2、5吃有機蔬菜外，從9月開始更加碼天天吃在地有機蔬菜。

農業處指出，截至目前為止，全縣有機栽培農戶有193戶，種植面積達793公頃；友善栽培農戶有329戶，面積506公頃，今年度縣內學校午餐採用有機溯源食材及食農教育推動的計畫，預計辦理校園有機日40次，使用有機食材8萬公斤，學校午餐採用溯源食材有110所，期末將辦理2場次有機食農教育宣導、會議及成果發表。

饒慶鈴表示：透過有機農業對生活、生產、生態的正向影響，喚醒從生活中友善大地，選定台東縣具理念及正向影響的有機農場與學校，辦理活動體驗及課程教學；透過有機農耕知識、經驗、體驗及生命分享，藉由對土地、作物及食物的連結與體驗，建立正確的飲食的概念及選擇並達到身、心健康。以食農教育內涵融入體驗課程，達到土地、作物及食物的連結，增進身、心健康。