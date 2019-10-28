國泰人壽、國泰世華推API網銀身分認證　2步驟輕鬆完成保險大小事

▲國泰人壽攜手國泰世華銀行網銀，率先推出API網銀身分認證。（圖／國泰人壽提供）

記者紀佳妘／台北報導

國泰人壽今（28）日宣布攜手國泰世華，率先推出API網銀身分認證，只要有國泰世華網銀的帳戶及密碼，只要一台可上網的裝置，輕鬆2個步驟，不僅能隨時隨地完成保險大小事，同時也能了解保單內容。

民眾想要辦理各項保險服務，找保險業務員或親臨保險公司是最常見的方式，但跟業務員約時間，或親自到保險公司抽個號碼牌，往往就會花費數個小時。不過根據統計，國泰人壽與國泰世華銀行多有重疊客戶。一般而言，銀行的交易頻率高於保險；換句話說，使用網路銀行頻率也高於使用線上保險服務。

國壽人壽這次與國泰世華銀行攜手合作，日後透過「網銀身分認證服務」，只要登入國泰世華網路銀行，即可連結至國泰人壽網路會員專區，輕鬆開通「網路服務」，讓客戶隨時都能了解自身保障狀況及調整保單內容。

此外，考量客戶已習慣透過行動裝置查詢保險資訊，這次也使用響應式網頁，依照裝置調整使用者介面呈現，取代透過桌上型電腦、實體讀卡機及自然人憑證申請「網路服務」資格的傳統流程。

國泰世華數位銀行部協理陳冠學表示，這次透過API方式與國泰人壽進行串接，除了秉持Open API的理念，更是朝向Open Banking的藍圖前進，未來不僅持續強化國泰金融集團內部的合作，提升客戶體驗外，將與其他第三方業者合作，讓金融服務更能融入客戶生活，並貼近使用習慣。

國泰人壽數位發展部協理林佳穎指出，數位時代來臨，客戶手邊擁有多組的帳號密碼，容易造成混淆，透過國泰世華網銀身分認證後，使用保險網路服務，基於客戶數位上的使用頻率，有效的解決密碼眾多的痛點，強化數位保險服務體驗，未來將持續提出兼具安全及便利的創新保險服務，讓保險不再只是一張契約，而是一種價值，更是以客戶為中心的承諾。