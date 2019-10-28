超商買東西不必口袋塞滿零錢！全家「Fami錢包」新功能上線

▲全家Fami錢包新功能上線。（圖／記者陳涵茵攝，下同。）



記者陳涵茵／台北報導、攝影

買東西討厭5塊、1塊零錢捧滿手嗎？全家便利商店推出全新殺手級「Fami錢包」新功能，超商買東西口袋不必塞滿零錢，交易零錢可選擇全部存入app或找整存零，且不必綁卡加入會員就能使用，4大新功能除了儲值、支付外，夠同步提供轉贈功能。

全家首創手機app集兌點、咖啡寄杯跨店領取等創新功能，除了舊有功能，近日再推出全新功能，讓交易零錢可選擇全部存入app或找整存零，已購買的商品預售，期限內未兌換或停售，餘額也可轉儲，上線5天時間，目前已超過10萬人次使用錢包功能。

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▲買東西不用零錢買手。



全家「Fami錢包」首階段功能為可將現金、找零、中獎發票和商品預售轉儲至錢包，並以錢包支付和轉贈會員；明年將再擴充服務，除可以信用卡刷卡轉儲錢包外，錢包使用範疇從線下店舖擴充至全家行動購網路商城線上支付，或在全家集團下餐飲品牌，像是大戶屋等餐廳做使用。

ER事業本部長簡維國表示：「根據全家會員使用行為統計，非現金支付比例近2成，考量便利商店以小額交易多，超市量販使用刷卡多、便利商店使用現金交易多，新功能能解決消費者使用現金交易找回滿手零錢的困擾。」此外，除了儲值、支付功能外，Fami錢包同步提供轉贈與查詢功能。

＊Fami錢包新功能共有四大特色：

1.找整存零，手機就是零錢包

Fami錢包」第一大特色就是「找整存零」的儲值功能，在櫃台結帳遇到找零時，會員可自由選擇要將找零全數存入app錢包，或是找回整鈔、僅存進零錢。消費者可以在店內櫃檯選擇現金儲值，最高5,000元為限；此外，也可將中五獎及中六獎的中獎發票儲值錢包中。

2.預售轉儲，延伸功能增加流通性

根據統計，app中商品預售的開啟率最高，許多熱銷商品因檔期限定無法上架於商品預售中，為了提供更多樣的商品選購，導入商品預售優惠期限制，優惠到期前會有訊息推播提醒，若期限內商品未被兌換完畢或優惠商品停售，原優惠商品餘額就會轉儲至Fami錢包，會員可活用消費金額。

3.不用綁卡，手機號碼就能立即使用

目前大多數的行動支付皆需綁定信用卡或是銀行帳戶，對於綁卡有疑慮的消費者容易卻步使用，Fami錢包免綁卡，下載「全家」app並成為會員，使用手機號碼就能立即使用。

4.會員間可轉贈現金

▲全家Fami錢包可以轉贈現金。（圖／記者陳涵茵攝）



此外，除了儲值、支付功能外，Fami錢包同步提供轉贈與查詢功能，錢包轉贈功能成為亮點之一，只要輸入會員手機號碼，就能立即轉贈給對方，最高轉贈5,000元為限，會員也可隨時隨地查詢每一筆消費記錄。