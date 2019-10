星宇新機抵台航管音檔曝！塔台超暖喊「Welcome Home」　網淚：有洋蔥

▲星宇航空董事長張國煒親駕A321neo回台。(圖/星宇航空提供)

記者賴文萱/台北報導

星宇航空董事長張國煒今(28)日親自駕回星宇首架A321neo新機,有網友在臉書曝光這架編號B-58201新機進入台北飛航情報區的首段對話音檔,從中可以聽到駕艙傳出「Taipei Tower Good Morning 你好」,塔台後續也回應「Welcome Home」。這段音檔讓不少航迷感動喊「眼淚不自覺留下來,歡迎回家」、「雞皮疙瘩都起來了!!真的回到家了!」

張國煒今駕駛星宇A321neo新機於11時20分完美降落桃機,一早就吸引不少航迷前往搶拍抵台的珍貴瞬間,網路上更有網友分享新機進入台北飛航情報區的首段對話音檔,有網友翻譯逐字稿如下:

PM(監控駕駛員):Taipei Tower Good Morning 你好

Bravo 58201 Tracking ILS Runway 23R (range 10 miles/mike)

ATC(飛航管制員):(Marry) Good Morning Bravo 58201 Taipei Tower Runway 23R wind 350 degree 8 knot QNH 1014 number 2 clear to land number 1 traffic touching down and Welcome Home

PM(監控駕駛員):B58201 skywalker 321 roger thank you very much Ah... we are number 2 clear for ILS runway 23R QNH 1014 Thank You

▲星宇航空首架A321neo抵台,塔台對話暖心回應「Welcome Home」。(圖/星宇航空提供)

這段對話被分享到臉書社團「星宇航空討論區」後,讓不少航迷相當感動,紛紛留言說,「眼淚不自覺留下來,歡迎回家」、「雞皮疙瘩都起來了!!真的回到家了!」、「Welcome Home...好暖心的Tower」、「一句Welcome Home感動無比,歡迎回家,下一步剩搶機票啦」、「有洋蔥的對話」、「鼻子酸酸的」。

▲張國煒說,新機抵台代表距離首航目標日倒數88天。(圖/星宇航空提供)

張國煒今指出,新機抵台代表距離首航目標日倒數88天,這對星宇航空全體員工來說是至為關鍵的時刻,責任也越來越重,我們有信心能完成各項準備,如期開航。

根據星宇規劃,明年1月23日開航,澳門、峴港、檳城三航點將同時開。客機配置共188席座位,商務艙8席、經濟艙180席,全機提供WIFI及AVOD機上娛樂系統、商務艙可180度全平躺等頂級服務,制定國籍航空規格新高度。

▲星宇航空新機抵台後,將進行50小時驗證,台灣各大機場都有機會看到A321 neo的身影。(圖/星宇航空提供)

民航局標準組組長林俊良表示,星宇接下來將進行第四階段驗證,實際飛行地點還在確定中,但台灣各大機場,如桃機、松山、台中、高雄等都有機會,平均要花約1個月以上。50小時驗證工作主要會對所有人員進行口試,包含駕駛、地勤、空服、機坪人員等,要確認人員訓練都很熟悉。

接著,同步會有緊急逃生演練,會要求駕駛員跟空服員在飛機上做緊急訓練展示,接下來再進行空中驗證飛行,民航局檢查員會在飛機上考驗遇異常狀況的情境,包含不預期的轉降,確認星宇的應變是否跟報給民航局的計畫一樣。等第四階段通過後,才會核發營運許可證,之後星宇才能規劃首航時間及賣票事宜。

