星宇新機抵台航管音檔曝！塔台超暖喊「Welcome Home」　網淚：有洋蔥

▲星宇航空董事長張國煒親駕A321neo回台。（圖／星宇航空提供）

記者賴文萱／台北報導

星宇航空董事長張國煒今（28）日親自駕回星宇首架A321neo新機，有網友在臉書曝光這架編號B-58201新機進入台北飛航情報區的首段對話音檔，從中可以聽到駕艙傳出「Taipei Tower Good Morning 你好」，塔台後續也回應「Welcome Home」。這段音檔讓不少航迷感動喊「眼淚不自覺留下來，歡迎回家」、「雞皮疙瘩都起來了！！真的回到家了！」

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張國煒今駕駛星宇A321neo新機於11時20分完美降落桃機，一早就吸引不少航迷前往搶拍抵台的珍貴瞬間，網路上更有網友分享新機進入台北飛航情報區的首段對話音檔，有網友翻譯逐字稿如下：

PM（監控駕駛員）：Taipei Tower Good Morning 你好

Bravo 58201 Tracking ILS Runway 23R (range 10 miles/mike)

ATC（飛航管制員）：(Marry) Good Morning Bravo 58201 Taipei Tower Runway 23R wind 350 degree 8 knot QNH 1014 number 2 clear to land number 1 traffic touching down and Welcome Home

PM（監控駕駛員）：B58201 skywalker 321 roger thank you very much Ah... we are number 2 clear for ILS runway 23R QNH 1014 Thank You

▲星宇航空首架A321neo抵台，塔台對話暖心回應「Welcome Home」。（圖／星宇航空提供）

這段對話被分享到臉書社團「星宇航空討論區」後，讓不少航迷相當感動，紛紛留言說，「眼淚不自覺留下來，歡迎回家」、「雞皮疙瘩都起來了！！真的回到家了！」、「Welcome Home...好暖心的Tower」、「一句Welcome Home感動無比，歡迎回家，下一步剩搶機票啦」、「有洋蔥的對話」、「鼻子酸酸的」。

▲張國煒說，新機抵台代表距離首航目標日倒數88天。（圖／星宇航空提供）

張國煒今指出，新機抵台代表距離首航目標日倒數88天，這對星宇航空全體員工來說是至為關鍵的時刻，責任也越來越重，我們有信心能完成各項準備，如期開航。

根據星宇規劃，明年1月23日開航，澳門、峴港、檳城三航點將同時開。客機配置共188席座位，商務艙8席、經濟艙180席，全機提供WIFI及AVOD機上娛樂系統、商務艙可180度全平躺等頂級服務，制定國籍航空規格新高度。

▲星宇航空新機抵台後，將進行50小時驗證，台灣各大機場都有機會看到A321 neo的身影。（圖／星宇航空提供）

民航局標準組組長林俊良表示，星宇接下來將進行第四階段驗證，實際飛行地點還在確定中，但台灣各大機場，如桃機、松山、台中、高雄等都有機會，平均要花約1個月以上。50小時驗證工作主要會對所有人員進行口試，包含駕駛、地勤、空服、機坪人員等，要確認人員訓練都很熟悉。

接著，同步會有緊急逃生演練，會要求駕駛員跟空服員在飛機上做緊急訓練展示，接下來再進行空中驗證飛行，民航局檢查員會在飛機上考驗遇異常狀況的情境，包含不預期的轉降，確認星宇的應變是否跟報給民航局的計畫一樣。等第四階段通過後，才會核發營運許可證，之後星宇才能規劃首航時間及賣票事宜。

►「時間對我們來說完全沒用！」