全民防疫最萌出擊！中華電信X護國神犬LINE貼圖10/29免費下載

▲中華電信與農委會一同推出公益貼圖，提醒民眾要持續與護國神犬同陣線力抗非洲豬瘟。（圖／記者徐文彬攝，下同）

記者林璟倩／台北報導

中華電信長期推動台灣各地通訊建設、全力配合防災，針對來勢洶洶的非洲豬瘟，中華電信為加強倡導防疫觀念，與農委會合作推出共16款「中華電信寶寶與護國神犬LINE貼圖」，於10/29(二)上午10時開放民眾免費下載，希望「護國電信」與「護國神犬」強強聯手，透過可愛貼圖擴散力讓防疫觀念走入生活，號召全民防疫一條心持續守護「滷肉飯」！

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今(10/28)下午護國神犬「Jeff」在記者會現場大展護國神力，一出場就秒嗅出旅客包包內曾裝過機上肉類食品的垃圾袋，提醒民眾防疫人人有責，不能輕忽！事實上非洲豬瘟在台灣鄰近的十多個國家已經造成嚴重影響，所幸台灣全民積極防疫的努力下，不僅成功守住非洲豬瘟保衛戰，今年九月台灣也正式進入申請口蹄疫區除名階段，順利守護台灣飲食安全。

▲中華電信總經理郭水義分享企業理念，揪全民一起防疫護台。

中華電信總經理郭水義表示，中華電信近年積極推動台灣通信技術發展，與農委會對邊境防疫的重視與努力和相同，皆秉持守護台灣的理念，希望提供民眾安全美好的生活環境。

郭水義進一步指出，近期中華電信積極推動台灣5G發展，結合5G及創新應用服務提供緊急救災新模式，也與林務局啟動「天網計劃」，針對台灣149條熱門登山步道普查、設置850個行動通訊服務告示牌，優化偏遠山區景點及居民通訊服務品質；並與雷虎科技合作開發「空中基地台系統」，將無人機與4G/5G行動通訊網路結合，打造先進的防救災緊急通訊系統，協助救災指揮中心提升黃金72小時救災成功率。這次更希望在非洲豬瘟防疫工作上盡心力，因此與農委會合作LINE貼圖推廣防疫觀念，揪全民一起防疫護台。

▲農委會副主委陳駿季提醒民眾：防疫戰沒有任務結束的時候。

農委會副主委陳駿季表示，在非洲豬瘟疫情在國際間不斷升溫之際，台灣能守住非洲豬瘟未感染區是全民防疫的共同成果，此次與中華電信聯手用國人高度使用率的LINE貼圖為「全民防疫護台灣」注入更大的宣傳動能，目的要提醒全民「防疫戰沒有任務結束的時候」，要持續維持高強度的工作是很辛苦，更需要全民一起努力，千萬不能鬆懈，持續守住大家的滷肉飯。

▲交通部主任秘書陳進生呼籲免費下載完LINE貼圖也要分享給親友，擴散防疫觀念。

交通部主任秘書陳進生也表示，邊境邦誼工作中，防疫犬是相當重要而關鍵的環節，尤其一隻防疫犬從訓練到值勤共有8年時間，牠們將黃金歲月都奉獻在國家防疫把關的任務上，稱為「護國神犬」當之無愧，請大家一同愛護。同時呼籲大家免費下載完LINE貼圖也要分享給親友，用最簡單的方式相互提醒大家持續防疫，共同守護台灣。

▲加入中華電信LINE官方帳號即可於10/29上午10時免費下載「中華電信寶寶與護國神犬LINE貼圖」。（圖／中華電信提供）

想免費入手這波「中華電信寶寶與護國神犬LINE貼圖」的方法很簡單，只要加入中華電信LINE官方帳號，即可於10/29上午10時至11/28免費下載並可使用180天。內含16款可愛又實用的超萌貼圖，如：「我守護你」、「出來面對」、「I'm watching you」、「求餵食」、「霸託」等，透過貼圖使用與流傳就能一步步擴散防疫觀念，響應護國神犬及中華電信寶寶的精神，全民一起「防疫護台灣」！