勞動部為增進台菲勞務合作關係　今會議達成7大協議

▲勞動部今召開第8屆臺菲勞工會議。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

勞動部今（28）日在臺北格萊天漾大飯店舉辦第8屆臺菲勞工會議，會中針對多項菲國移工在臺相關議題，包含共同建立行蹤不明積欠醫療費用之處理窗口、解決勞動契約與工資費用切結書不一致問題、引進菲國移工來臺從事農業工作、提升家事類勞工照顧技巧及保障渠等權益等達成共識，會議圓滿完成。

本屆會議由我國主辦，菲方參與人員包含菲國勞工部及馬尼拉經濟文化辦事處等一行，截至今年9月底，菲國移工在台人數計有15萬6248人，占全部移工人數約22%，菲國移工在台多從事製造業工作。

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勞動部指出，這次的會議就菲國移工在臺管理及權益議題進行討論，雙方於會中充分交換意見，達成主要達成以下七大共識：

1、為解決菲國移工行蹤不明無力負擔醫療及住宿費用等問題，菲方同意由馬尼拉經濟文化辦事處(MECO)菲僑事務部協處，並提供MECO北中南三處之聯繫窗口供台方聯繫。

2、菲方建議台方漁船雇主應負擔菲國移工來台仲介費用、以及出國工作相關費用(例如護照、船員證、良民證及出生證明等)，台方表示基於契約自由原則，應由勞雇雙方自行議定，菲方同意尊重契約自由原則，台菲雙方將持續透過聯繫管道就漁工支付出國工作費用部分進行溝通。

3、為解決菲國移工勞動契約及外國人入國工作費用及工資切結書不一致，導致來台工作後衍生勞資爭議，菲方承諾將儘速提供新版且統一之勞動契約及工資切結書。

4、為保障境外漁工權益，台菲雙方同意就簽署境外漁工瞭解備忘錄草案及僱用契約一案持續洽商。

5、針對台方今年新開放乳牛飼育業及外展農業工作，台菲雙方同意持續洽談菲律賓移工來台從事畜牧業及外展農業細節事宜。

6、為落實看護工來台工作前之職前訓練，菲方將於下屆主辦台菲雙邊會議時安排台方相關機關參訪移工看護訓練機構，雙方並同意持續強化保障家事類移工權益。

7、為保障移工職場安全，台方將持續透過宣導、輔導及檢查等多元策略，促進職場安全、衛生與健康，提升移工權益。