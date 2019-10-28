港議員提廢除《禁蒙面法》　「6票之差」被否決處理

▲港警要求民眾除下口罩。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

香港立法會《禁止蒙面規例》小組委員會28日召開會議，公民黨議員楊岳橋提出動議要廢除《禁蒙面法》，但在23票贊成、29票反對的情況下被否決。

▼仍有示威者蒙面上街。（圖／路透社）

根據港媒報導，《禁蒙面法》小組委員會下午開會討論召開公聽會事宜，自由黨議員邵家輝表示，有不同政見的市民反映擔心表達意見之後會被人起底，或引起公司上司不滿，影響到生活及工作，建議立法會安排另一個獨立空間給參與公聽會的市民，讓他們在免於恐懼的情況下表達意見。

公民黨議員郭家麒批評，委員會主席黃定光為公聽會的時間及參與人數設限制，是「裝模作樣」，認為應開放給所有想參與公聽會的市民參加。

▼警方發射催淚彈。（圖／記者黃彥傑攝）

除了討論公聽會的召開外，公民黨議員楊岳橋提出動議要廢除《禁蒙面法》。經民聯張華峰質疑，《禁蒙面法》由《緊急情況規定條例》訂立，持續有效至由行政長官會同行政會議宣布廢除，委員會無權廢除規例。

立法會助理法律顧問崔浩然則說，立法會有憲制責任審議法例修訂，當中包括廢除，也就是說，《緊急情況規例條例》不能剝奪立法會審議法例的權力。

廢除《禁蒙面法》的動議最後被以23票贊成、29票反對被否決處理。

此外，根據多家港媒報導，在27日的示威活動中，有多名記者被警方要求除下面罩，甚至有記者的面罩被強行扯下。媒體多認為警方的要求不合理，但委員會主席黃定光指出，《禁蒙面法》並沒有規定記者可豁免，且有許多暴徒會冒充記者，所以警方有必要確認身份，「若執法者要記者摘除口罩的話，記者也必須要服從。」

▼港警逮補示威者。（圖／路透社）