行車糾紛爆氣！莽男持雙棍猛K駕駛頭部　「無危及性命」獲輕判

▲蔡男持空氣槍作勢要開槍，還拿棍棒朝對方頭部爆打。（示意圖／取自免費圖庫pxhere，本案無關）

記者廖安莘／新竹報導

一名蔡姓男子2018年間駕車行經國道北向一處時，因前車煞車導致不小心撞上，隨後雙方發生口角，此時，蔡男竟持空氣槍作勢要開槍，不料遭被害張男搶奪，蔡男不死心，又持雙棍攻擊對方。警方獲報後，抵達現場將蔡男帶回，並依殺人未遂罪法辦。新竹地院則認為，蔡男沒有殺人意圖，且無危及被害人性命，犯行僅構成傷害罪，因此依傷害罪判刑7月。

判決指出，蔡男2018年11月間駕車北上，行經國道北向一處時，因前方的車急煞，導致蔡男閃避不及而撞上。隨後，他下車質問張男，並持空氣槍朝對方作勢要開槍，不料，卻被張男奪走。蔡男不死心，又拿出鐵棍和木棍，朝張男頭部爆打，導致張男頭破血流送醫。警方接獲消息後抵達現場，將蔡男帶回並依殺人未遂罪法辦。

新竹地院審理時，張男表示，當時蔡男持棍棒頻朝頭部攻擊，有致人於死的感覺，因此認定蔡男有殺人意圖。法官則認為此案為偶然發生的行車事故，遂因口角才發生肢體衝突，且蔡男供稱只是要給對方教訓而已，因此萌生殺人犯意是有疑慮的。此外，經法官檢視張男傷勢，認為不會危及生命，屬於輕傷，且當時蔡男包包有刀械，若有殺人意圖，即可拿刀攻擊，更顯現蔡男沒有殺人意圖，認定蔡男犯傷害罪。

法官審酌蔡男曾因犯妨害性自主等罪，長時間入監服刑，卻未記取教訓又傷害他人身體，對刑罰感應力薄弱，依法應加重其刑，且雖坦承犯行，但迄今未賠償、和解，因此依傷害罪、累犯等，判7月徒刑。

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