全球首創！「超級氣體動能技術」陝西油田增產試驗　裝置突爆炸釀8死

▲「超級氣體動能技術」爆破。（圖／翻攝微信）



記者邱茀濱／綜合報導

湖南永州的遠軍熱能動力科技公司，昨（27）日在陝西延長石油集團一座採油廠進行「超級氣體動能技術」增產試驗，沒想到在晚間7時許的回程途中，車載試驗裝置發生爆炸，釀成8死5傷。

綜合陸媒報導，陝西省延安市延長縣委宣傳部通報稱，27日晚上7時許遠軍熱能動力科技公司，在延長縣延長油田公司七里村採油廠米265、267的井場，進行「超級氣體動能技術」增產試驗，但不幸在回程途中，車輛上載的試驗裝置發生爆炸；而失聯的3人28日也被找到，都沒有生命跡象，事故原因正在調查中。

據悉，「超級氣體動能裝置」的新爆破技術，又叫做「聚能器」，還宣稱「全球首創無任何危險化學物質和有害成份」，並已獲得國家專利保護50多項。而該裝置運用「超臨界氣體膨脹技術」儲放能量，爆破能量相當於三硝基甲苯（TNT，又稱黃色炸藥）炸藥的8至10倍。

▲車載試驗裝置突然發生爆炸釀8死。（圖／翻攝微博／澎湃新聞）



遠軍熱能動力科技有限公司（下稱遠軍科技）成立於2017年12月，專門研發與產業化生產超級氣體動能裝置，且該裝置的「生產工藝已經完善，具備了批量生產條件。」而在今年6月，湖南永州經濟技術開發區曾發布消息稱，6月21日至22日，遠軍科技分別與永州經開區、世界500強延長石油簽約。

永州經開區稱，「超級氣體動能裝置」具備高效安全低風險、清潔環保低消耗等特點，不僅爆破能量更大，還能調整能量，是顛覆傳統的雷管炸藥，並廣泛運用於礦山、地鐵、城市隧道、水下爆破等領域的新爆破技術。其實，中國航空工業集團、中石化、延長石油等多個世界500強企業都「對該設備表現出濃厚興趣和極強的應用需求」。

此設備已申報獲得實用新型專利260項、發明專利280項，已授權實用新型專利46項、發明專利24項，還被列為「湖南省100個重點產業項目」、「2018年湖南省100個重大科技創新項目」。透過實施該項目，永州經開區此前還稱，預期行業整體經濟效益提高30%，可實現年產值人民幣10億元（約新台幣43億元），完成年稅收人民幣5000萬元以上。

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