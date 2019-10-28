洪玉鳳關心台南新市政中心　黃偉哲：在其任內不會興建

▲台南市議員洪玉鳳關心新台南市政中心案，黃偉哲市長表示其任內不會興建。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

前台南市長賴清德任內炒的沸沸揚揚的新市政中心闢建案，雖已有3個選址目標，但接任的市長黃偉哲10月28日卻在市政總質詢，回答市議員洪玉鳳關心該案時，公開說該案的興建沒有急迫性，他仍維持雙行政中心，在他任內不管是4年或8年都不會改變。

洪玉鳳表示，現有的永華市政中心才啟用20年，但前市長賴清德卻規劃新市政中心，還選出3個新市政中心闢建考慮地點，導致相關的鄰近地皮炒的非常火熱，她認為永華市政中心對溪北市民來說雖然遠了一點，若是搬遷相信很多市民無法接受，尤其新市政中心若興建，經費龐大高達100億元，在當前台南市的負債高達946億之下，沒有中央補助款支持，現有的財政絕無法負擔。

洪玉鳳議員還問市長黃偉哲，他為永華市政中心現有的廳舍狀況打幾分呢？在他的任內是否仍會維持雙行政中心呢？黃偉哲說，新市政中心有重要性，但沒有急迫性，在他的任內，不管是4年或8年，仍會維持雙行政中心。至於對永華市政中心打分數，以滿分100分為計，他打85分。

對於黃偉哲表態任內不會興建新市政中心之後，洪玉鳳議員也對永華市政中心旁的西拉雅廣場綠地的保留，希望黃偉哲能「許規黃隨」，延續前市長許添財的綠地保全政策以抗空氣污染。

洪玉鳳議員指出，市府西側廣場面積5387坪及廣達7184坪的西拉雅廣場，已成為台南市重要綠地景觀地標，但西拉雅廣場，原是機關用地警政大樓預定地，她為了保留該綠地，曾在2005年以5天的時間獲得13000多人連署支持該用地的綠地保留，希望不要因為市長易人而再發生變動。黃偉哲說，市府旁的這片綠地曾獲外賓及中央長官稱許，不管從市容景觀、隔離綠帶與空氣品質淨化來看，都適合保留，在他任內不會更動，即使他將來不當市長而成為市民，也會以頭家的身份請當家的市長重視民意。