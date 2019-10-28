韓國瑜籲成立新住民委員會　移民署：新住民協調會報行之有年

▲內政部移民署在每年都在台灣各地舉辦新住民座談會，聽取各地新住民的建議。（圖／記者林悅翻攝）

記者張君豪／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜國政顧問團27日公布9大新移民政策，呼籲政府應設「新移民委員會」照顧在台移民；移民署28日對外表示，事實上政府已成立「行政院新住民事務協調會報」，透過跨部會協調積極幫新住民解決問題。

▲移民署例行舉辦活動希望新住民融入台灣生活（資料照片）

韓國瑜國政顧問團27日發表新移民政策，包括保障新移民人權、成立新移民委員會等9大項目；對此移民署28日發布新聞表示，政府近年已推出多項新移民照顧措施，目前已成立「行政院新住民事務協調會報」，跨部會解決問題，並推動外來人口統一證號改版、新住民子女海外培力及座談會等，積極照顧新住民生活。

移民署指出，由於新住民來自東南亞及大陸、港澳地區居多；「行政院新住民事務協調會報」透過行政院協調整合13個部會、地方政府及民間團體資源，據以研擬符合、保障新住民生活所需政策調整。

此外移民署及衛福部共同研議，將加強設籍前外籍孕婦女胎兒的健康權益。移民署表示，目前政府已設置新住民發展基金，依新住民家庭週期及生活需求規劃，針對設籍前新住民遭逢特殊境遇，或者有生活堪虞問提供協助。

目前該計畫已補助22地方政府設立37所新住民家庭服務中心；推動新住民及其子女海外培力、獎助學金及築夢計畫等獎勵措施。移民署更從19年8月起也放寬陸配親屬來台短期探親的資格；且為加強新住民對台灣社會認同與參與，今年也在全台北中南舉行「新住民座談會」，以深入了解、協助解決其所遭遇問題和困難，一同打造更好環境。

【其他新聞】

►4檢警秘密抵港！將協商依慣例空橋「巧遇」陳同佳再返台受審

►網嘲拒陳同佳投案「閹割主權」 刑事局出擊：致函香港警務處派人赴港緝凶

►陳同佳來台管制大轉彎！移民署悄悄撤銷簽證註記 將可「自由行」入境台灣

►陳同佳來台受審關鍵曝！3年前有先例...解密「荃灣封屍案」3嫌赴港模式

►滑新聞還能變美，偷偷分享少女秘密！