　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

家門口傳恐怖巨響！ 　她出門驚見「太空衛星」墜毀在院子

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

家門口傳出巨響！ 　她出門驚見「三星衛星」墜毀在後院。（圖／翻攝自Facebook／帳號名稱）

▲女子意外發現，「衛星」竟然掉在她家。（圖／翻攝自Facebook／Nancy Mumby-Welke

記者李振慧／綜合報導

美國密歇根州一名女子家中突然發生巨響，她前往院子查看，發現一座墜毀的衛星竟然掛在她家樹上，該物體當時還在嗡嗡作響，並且盒子上有「三星」標誌，她緊急報案後，當局為了安全還封鎖附近道路30分鐘。

居住在距離薩吉諾(Saginaw)以西約45分鐘家庭農場的女子韋爾克(Nancy Welke)，26日上午8時45分她和丈夫丹(Dan)，正準備打開馬廄放馬兒出去散步時，突然聽到後院傳來巨響，她看到一個疑似是衛星的四腳太空裝置，頂部裝有太陽能板還有三星標誌，盒內則裝有2台大相機和一台三星手機，上面寫著「太空自拍」(Space selfie)。

韋爾克在臉書上分享照片並表示，「不可思議，看看這個剛從天空掉下來的東西，連911也很困惑這是什麼，它被我們家的樹給困住了」，後來她又在影片中表示，「你永遠不知道會發生什麼事，感謝老天，幸好沒有在馬散步時掉下來。」

三星官方後來發表聲明，掉落在韋爾克家的裝置原來是一個偽裝成衛星的太空氣球，他們23日在倫敦一場活動發射裝置，原本想要證明Galaxy S10 5G 手機即使被送上太空，也能拍下太空自拍照，沒想到天氣情況不如預期，所以裝置提前返回地球並剛好掉落在韋爾克家，事件無人傷亡，目前已前去取回裝置。
 

►生火了！連我媽都用到發光

ET快訊
入秋首波鋒面今晚到！北東變天「降雨熱區」出爐
40歲章子怡宣布懷第2胎！抱7個月大肚：我無比驕傲
即／歐盟決議：英國脫歐期限延長至2020年1月31日
慎入！他嘴唇被蟲卵寄生　醫生一擠「超肥嫩幼蟲」不停蠕動
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

夫妻潛水6公尺深發現生鏽泡水車　裡面竟然坐著失蹤26年男屍！

把能量飲料當水每天「狂喝8至10罐」　26歲健康男突然心臟病發

激情男女嗨到飛機座位上「野戰」　空姐霸氣阻止：把鳥收進去！

短褲辣妹偷電動腳踏車被捕　竟然是50歲中年大叔假扮！

主人帶3狗到漲潮湖玩水　鱷魚瞬間浮出...他心碎目睹愛犬慘被活吞！

她因為懷孕每天瘋狂打嗝100次　「聲音像雞慘叫」整整持續12年

12年心血遭大火15分鐘吞沒　世界最大樹屋設計師：「是種解脫」

川普讚「IS巴格達迪之死」大勝利　專家：難轉移彈劾案壓力

百萬人才1例！17歲少女罹病成「現代睡美人」　曾睡48天醒來後失憶

隔房傳惡臭　親友破門驚見女富豪四肢被綁藏冰箱「水泥封屍」

A-LIN同志遊行飆唱《有一種悲傷》 突然走到台下..麥克風交給歌迷！

頑皮阿金！咬髮圈拉到恐怖極限　媽嚇傻求放開...下秒「啪」一聲

英國凍屍案出現第2名關鍵司機！　越南女留訊息：媽對不起我要死了

「音樂劇」演唱《給朱利安》獲好評！　蕭敬騰《聲林2》猛誇艾文「很會演耶」

張文綺一句「男人要有味道是要擼..」　小鬼老司機上身..全場只有他懂XDD

自來喵連叼4娃闖入店內　佔領倉庫強迫老闆「整堆養」

同志遊行竟巧遇觀音、龍女下凡！腳踩蓮花「高速飄移」路人瘋搶拍

台北同志遊行「觀音下凡」！　腳踩蓮花高速飄移路人全看傻

伊斯蘭國領袖傳身亡！　美媒：死於美軍在敘利亞的行動中

萌汪首見小奴才秒變「妹控」！暖心陪學步...媽感動：一起長大

12年心血遭大火15分鐘吞沒　世界最大樹屋設計師：「是種解脫」

川普讚「IS巴格達迪之死」大勝利　專家：難轉移彈劾案壓力

百萬人才1例！17歲少女罹病成「現代睡美人」　曾睡48天醒來後失憶

隔房傳惡臭　親友破門驚見女富豪四肢被綁藏冰箱「水泥封屍」

快訊／歐盟決議：英國脫歐期限延長至2020年1月31日

超脫樂團主唱「原味毛衣」1020萬售出　上面還殘留菸蒂燙傷＋污漬

家門口傳恐怖巨響！ 　她出門驚見「太空衛星」墜毀在院子

16歲少年四度灼傷「截肢、植皮」被笑殭屍！　立志找回視力：奇蹟真的存在

巴格達迪自爆身亡　約翰遜：這是一個里程碑，但戰爭尚未結束

英國39具冰屍案！4死者資料送回越南核身分　外交部：近期多人失蹤…

尋找U23可用之兵　中華隊大學生打線抗12強賽古巴

手作蛋糕銅板價！南投甜點工作室　人氣肉桂捲香甜濃郁

十三樓下的12樓

【千年•上卷】孟婆

屍蹤

梧桐影

暗網：光明中的黑暗

峇里島隱藏版跳島行程！必拍「天使浴池」超仙美照

爸苦喊多次「我要上班囉～」柴擠雙下巴眼神死：慢走不送喔

古董街夜話

坐副駕抱1歲兒不繫安全帶！ 下秒被拋飛10公尺...母當場死亡

國際熱門新聞

女警醉誘7上司壞壞　同事全知情

老太太廚房掛700年前古畫！可賣2億

即／台男涉性侵16歲少女　在菲律賓被捕

39凍屍案「6越南籍家屬崩潰找人」　開車廂全是血手印

IS領袖自爆亡　遭幕僚、妻子雙背叛

即／川普證實：IS首領巴格達迪真的死了

他嘴唇被蟲卵寄生　擠出超肥幼蟲

她天天寄簡訊給亡父　4年後竟收到回覆

空服員走進駕駛艙　iPad直播廁所

39凍屍死者「比中獎還幸運」　冷血人口販開價54萬原路重現

這張寶可夢卡片600萬　　全球僅39張超稀有

美議員裸體呼麻　和「男女下屬」搞不倫

川普：巴格達迪如喪家犬　哭喊自爆而亡

中國人妻悲歌　夫欠錢「妻遭人蛇集團逼進貨櫃」還債

更多熱門

相關新聞

他80％灼傷被笑殭屍　要募款找回視力

他80％灼傷被笑殭屍　要募款找回視力

美國德州一名16歲少年加西亞（Zaid Garcia）小時候因為一場意外，導致全身四度灼傷，失去雙眼，曾被醫師宣告「活不成了」，歷經無數次的植皮與截肢手術，終於堅強挺過難關，但仍很難交到朋友，甚至被嘲笑是「殭屍」。他希望能夠接受手術治療，找回視力，樂天地說，「我想告訴人們，奇蹟真的存在。」

美軍擊殺IS首腦巴格達迪始末

美軍擊殺IS首腦巴格達迪始末

美軍空襲沒證據　俄懷疑ISIS首領死訊

美軍空襲沒證據　俄懷疑ISIS首領死訊

美最新航母福特號展開海試　2024前部署

美最新航母福特號展開海試　2024前部署

IS接班人　「教授」卡拉達什上位

IS接班人　「教授」卡拉達什上位

關鍵字：

衛星三星Nancy WelkeSamsung密歇根州北美要聞

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 南方澳 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

67歲婦成功產女嬰　2老：有退休金撫養

鍾欣怡「我不需要你」結婚5年爆冷戰老公！

女警醉誘7上司壞壞　同事全知情

被石頭砸中頭　他34歲仍童顏童身

日本AV驚見台灣美人妻！達人：當我們瞎了嗎

趙斗順「清晰長相」首公開　專家：他會再犯！

桃園檳榔攤傳「清脆掌聲」　外送員苦等10分鐘曝後續

激情交纏到一半！她拔刀殺前男友　喊：下輩子別再見

野營半夜突感溫暖　他睜眼嚇一跳

台東知名麵店摔死小貓　畫面曝光

爸媽缺席家長會　男孩「持刀坐27F」絕望了

影／張國煒親駕星宇新機回台

台中男和國一小女友愛愛下場超慘　她求情：我主動的

「小弟弟」挨刀　終結女友掛病號惡夢　　

國民2正妹「脫衣乳搖」網友暴動

更多

最夯影音

更多
A-LIN同志遊行飆唱《有一種悲傷》 突然走到台下..麥克風交給歌迷！

A-LIN同志遊行飆唱《有一種悲傷》 突然走到台下..麥克風交給歌迷！
頑皮阿金！咬髮圈拉到恐怖極限　媽嚇傻求放開...下秒「啪」一聲

頑皮阿金！咬髮圈拉到恐怖極限　媽嚇傻求放開...下秒「啪」一聲

英國凍屍案出現第2名關鍵司機！　越南女留訊息：媽對不起我要死了

英國凍屍案出現第2名關鍵司機！　越南女留訊息：媽對不起我要死了

「音樂劇」演唱《給朱利安》獲好評！　蕭敬騰《聲林2》猛誇艾文「很會演耶」

「音樂劇」演唱《給朱利安》獲好評！　蕭敬騰《聲林2》猛誇艾文「很會演耶」

張文綺一句「男人要有味道是要擼..」　小鬼老司機上身..全場只有他懂XDD

張文綺一句「男人要有味道是要擼..」　小鬼老司機上身..全場只有他懂XDD

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面