家門口傳恐怖巨響！ 　她出門驚見「太空衛星」墜毀在院子

▲女子意外發現，「衛星」竟然掉在她家。（圖／翻攝自Facebook／Nancy Mumby-Welke）

記者李振慧／綜合報導

美國密歇根州一名女子家中突然發生巨響，她前往院子查看，發現一座墜毀的衛星竟然掛在她家樹上，該物體當時還在嗡嗡作響，並且盒子上有「三星」標誌，她緊急報案後，當局為了安全還封鎖附近道路30分鐘。

居住在距離薩吉諾(Saginaw)以西約45分鐘家庭農場的女子韋爾克(Nancy Welke)，26日上午8時45分她和丈夫丹(Dan)，正準備打開馬廄放馬兒出去散步時，突然聽到後院傳來巨響，她看到一個疑似是衛星的四腳太空裝置，頂部裝有太陽能板還有三星標誌，盒內則裝有2台大相機和一台三星手機，上面寫著「太空自拍」(Space selfie)。

韋爾克在臉書上分享照片並表示，「不可思議，看看這個剛從天空掉下來的東西，連911也很困惑這是什麼，它被我們家的樹給困住了」，後來她又在影片中表示，「你永遠不知道會發生什麼事，感謝老天，幸好沒有在馬散步時掉下來。」

三星官方後來發表聲明，掉落在韋爾克家的裝置原來是一個偽裝成衛星的太空氣球，他們23日在倫敦一場活動發射裝置，原本想要證明Galaxy S10 5G 手機即使被送上太空，也能拍下太空自拍照，沒想到天氣情況不如預期，所以裝置提前返回地球並剛好掉落在韋爾克家，事件無人傷亡，目前已前去取回裝置。



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