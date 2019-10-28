澳洲眾院請願連署「承認中華民國台灣」　 外交部：歡迎但不介入

▲澳洲。（圖／達志影像／美聯社）



記者陶本和／台北報導

針對澳洲眾議院網站出現台灣建交案。外交部28日表示，這是澳洲民眾的自發行為，外交部歡迎有助於增進雙邊關係的討論，但尊重澳洲國內法制程序，不會介入。

近日澳洲眾議院請願網站第EN1120號請願書為「對中華民國台灣的外交承認」，內容指出，台灣是現代自由、民主國家，有2400萬人口，是東亞地區民主、法治的燈塔。

內容也指出，在國防領域具有重要作用，能保障東亞地區安全，原則上承認台灣是一個民主、自由的國家是正確的選項，世界上除了有一個中國，還有一個台灣。

該連署將於11月20日截止，時間到後將送往眾議院，並由負責答覆請願的政府人員出面回答。對此，外交部發言人歐江安表示，該案是澳洲民眾的自發行為，外交部已注意到這項請願提議。

歐江安指出，外交部及我國駐澳館處歡迎任何有助增進台灣與澳洲關係的公開討論，但我方尊重澳洲國內的法制程序，不會介入，並將密切注意請願案的後續發展。

歐江安特別強調，澳洲是台灣理念相近的重要夥伴，我方將持續與澳洲深化合作推廣民主理念，並共同致力維護印太區域的開放、穩定、繁榮與和平。

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