飛渡近50hrs！張國煒親曝星宇一號機飛行狀況　霸氣喊：首航倒數88天

▲星宇航空董事長張國煒親駕首架A321neo回台。（圖／星宇航空提供）

記者賴文萱／台北報導

經歷了近50小時的飛渡時間，星宇航空董事長張國煒親自駕回星宇首架A321neo新機，這架編號B-58201的客機是全台首架A321neo。今（28）日上午11時20分新機正式降落桃園國際機場，現場也特別安排「水門禮」，飛機在落地滑行中穿過水車噴洒出的巨大水幕，象徵洗塵接風，張國煒也霸氣說，新機抵台代表距離首航目標日倒數88天，有信心能完成各項準備，如期開航。

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▲星宇航空首架A321neo降落桃機，現場特別安排「水門禮」。（圖／星宇航空提供）

張國煒今駕駛新機完美降落桃機，被問到這趟飛行狀況如何？他說，從德國漢堡起飛後，一路上都蠻順利的，在杜拜休息24小時後，再飛曼谷中停加油2-3個小時，最後飛回來台灣。因為知道今天有陣仗，時間還延後一下，一路上天氣都很好，航管都很幫忙，讓我們順暢抵達。

至於未來星宇的目標？張國煒說，目前A321neo今年、明年會先進來，還有9架會陸續交機，後年再引進A350，架數會到10架左右，預計後年會大爆發。因為現在就還是新公司，按部就班來做，先把營運做順。

▲張國煒說，新機抵台代表距離首航目標日倒數88天，有信心能如期開航。（圖／星宇航空提供）

張國煒也說，新機抵台代表距離首航目標日倒數88天，這對星宇航空全體員工來說是至為關鍵的時刻，責任也越來越重，我們有信心能完成各項準備，如期開航。

根據星宇規劃，明年1月23日開航，澳門、峴港、檳城三航點將同時開。張國煒說，初期每個客層都鎖定，不是像酸民講的說，有錢人可以搭，沒錢人不能搭這種事，大家都可以給我們指教，這個社會不可以有歧視的，我們絕對不會做這種事。

▲▼A321neo機型最大飛行距離可達約7400公里，節省燃油消耗及溫室氣體排放量可達20%，比起前一代也大幅降低噪聲水平。（圖／星宇航空提供）

張國煒強調，星宇的飛機內裝設計都是業界最頂尖的，不管在娛樂系統、wifi提供上，在台灣這塊土地上是絕無僅有的，大家可以來試試。最大宗旨就是把服務做好，把安全顧好，現在每家航空公司都在講安全，是要每天落實去做持之以恆。

A321neo機型最大飛行距離可達約7400公里，節省燃油消耗及溫室氣體排放量可達20%，比起前一代也大幅降低噪聲水平。機身為白色，選用星宇企業識別色玫瑰金、曜石灰及大地金展現品牌形象，白色尾翼印上星宇航空Logo，最大的特色即為機腹塗裝斗大的「STARLUX」字樣。

▲配合新機抵台，星宇舉辦「星宇照飛機」攝影比賽活動，捕捉飛機畫面，就有機會獲得布線航點商務艙來回機票。（圖／星宇航空提供）

首架新機抵台後將開始接受民航局的驗證飛行，屆時南北兩地的航空迷皆有機會一睹星宇首架班機的風采。星宇也特別舉辦「星宇照飛機」攝影比賽活動，廣邀航空迷拍照上傳分享「星」機抵台的喜悅，最大獎可獲得星宇航空不限航點商務艙來回機票乙張，還有多項星宇航空及SONY提供之豐富獎項。

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