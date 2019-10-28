　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

飛渡近50hrs！張國煒親曝星宇一號機飛行狀況　霸氣喊：首航倒數88天

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼星宇航空董事長張國煒親駕A321neo回台。（圖／星宇航空提供）

▲星宇航空董事長張國煒親駕首架A321neo回台。（圖／星宇航空提供）

記者賴文萱／台北報導

經歷了近50小時的飛渡時間，星宇航空董事長張國煒親自駕回星宇首架A321neo新機，這架編號B-58201的客機是全台首架A321neo。今（28）日上午11時20分新機正式降落桃園國際機場，現場也特別安排「水門禮」，飛機在落地滑行中穿過水車噴洒出的巨大水幕，象徵洗塵接風，張國煒也霸氣說，新機抵台代表距離首航目標日倒數88天，有信心能完成各項準備，如期開航。

▲▼星宇航空董事長張國煒親駕A321neo回台。（圖／星宇航空提供）

請繼續往下閱讀...

▲星宇航空首架A321neo降落桃機，現場特別安排「水門禮」。（圖／星宇航空提供）

張國煒今駕駛新機完美降落桃機，被問到這趟飛行狀況如何？他說，從德國漢堡起飛後，一路上都蠻順利的，在杜拜休息24小時後，再飛曼谷中停加油2-3個小時，最後飛回來台灣。因為知道今天有陣仗，時間還延後一下，一路上天氣都很好，航管都很幫忙，讓我們順暢抵達。

至於未來星宇的目標？張國煒說，目前A321neo今年、明年會先進來，還有9架會陸續交機，後年再引進A350，架數會到10架左右，預計後年會大爆發。因為現在就還是新公司，按部就班來做，先把營運做順。

▲▼星宇航空董事長張國煒親駕A321neo回台。（圖／星宇航空提供）

▲張國煒說，新機抵台代表距離首航目標日倒數88天，有信心能如期開航。（圖／星宇航空提供）

張國煒也說，新機抵台代表距離首航目標日倒數88天，這對星宇航空全體員工來說是至為關鍵的時刻，責任也越來越重，我們有信心能完成各項準備，如期開航。

根據星宇規劃，明年1月23日開航，澳門、峴港、檳城三航點將同時開。張國煒說，初期每個客層都鎖定，不是像酸民講的說，有錢人可以搭，沒錢人不能搭這種事，大家都可以給我們指教，這個社會不可以有歧視的，我們絕對不會做這種事。

▲▼星宇航空董事長張國煒親駕A321neo回台。（圖／星宇航空提供）

▲▼A321neo機型最大飛行距離可達約7400公里，節省燃油消耗及溫室氣體排放量可達20%，比起前一代也大幅降低噪聲水平。（圖／星宇航空提供）

▲▼星宇航空董事長張國煒親駕A321neo回台。（圖／星宇航空提供）

張國煒強調，星宇的飛機內裝設計都是業界最頂尖的，不管在娛樂系統、wifi提供上，在台灣這塊土地上是絕無僅有的，大家可以來試試。最大宗旨就是把服務做好，把安全顧好，現在每家航空公司都在講安全，是要每天落實去做持之以恆。

A321neo機型最大飛行距離可達約7400公里，節省燃油消耗及溫室氣體排放量可達20%，比起前一代也大幅降低噪聲水平。機身為白色，選用星宇企業識別色玫瑰金、曜石灰及大地金展現品牌形象，白色尾翼印上星宇航空Logo，最大的特色即為機腹塗裝斗大的「STARLUX」字樣。

▲▼星宇航空董事長張國煒親駕A321neo回台。（圖／星宇航空提供）

▲配合新機抵台，星宇舉辦「星宇照飛機」攝影比賽活動，捕捉飛機畫面，就有機會獲得布線航點商務艙來回機票。（圖／星宇航空提供）

首架新機抵台後將開始接受民航局的驗證飛行，屆時南北兩地的航空迷皆有機會一睹星宇首架班機的風采。星宇也特別舉辦「星宇照飛機」攝影比賽活動，廣邀航空迷拍照上傳分享「星」機抵台的喜悅，最大獎可獲得星宇航空不限航點商務艙來回機票乙張，還有多項星宇航空及SONY提供之豐富獎項。

其他人還看了...

全台首架A321neo落地了！張國煒11:20親駕星宇新機回台

張國煒今親駕星宇新機11:30回台！　桃機降落跑道公布了

►「時間對我們來說完全沒用！」

ET快訊
40歲章子怡宣布懷第2胎！抱7個月大肚：我無比驕傲
即／歐盟決議：英國脫歐期限延長至2020年1月31日
慎入！他嘴唇被蟲卵寄生　醫生一擠「超肥嫩幼蟲」不停蠕動
飛渡近50hrs！張國煒曝星宇一號機飛行狀況：首航倒數88天
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

【廣編】萬聖節搞怪來襲！凱擘大寬頻「HD148高畫質套餐」給你最強話題影劇

裁縫師傅

吃水道蝦「偷渡客一跳」成功進洞！隔天早上翻包飄海味　超商哥傻眼：有蝦

超商買東西不必口袋塞滿零錢！全家「Fami錢包」新功能上線

星宇新機抵台航管音檔曝！塔台超暖喊「Welcome Home」　網淚：有洋蔥

灣聲行腳啟動偏鄉翻轉　今京懋一號快閃

飛渡近50hrs！張國煒親曝星宇一號機飛行狀況　霸氣喊：首航倒數88天

騎車衝阿里山！被討45元飯錢...高雄妹冏問「100元補貼」　同事背後狂嘴下場糗

幫訂PIZZA！班長馬後炮：個人餐較好　高中妹秒搬計算機「13吋>6吋」神打臉

入秋首波鋒面今晚到！北東變天「降雨熱區」曝　周二高溫最多降5℃

A-LIN同志遊行飆唱《有一種悲傷》 突然走到台下..麥克風交給歌迷！

頑皮阿金！咬髮圈拉到恐怖極限　媽嚇傻求放開...下秒「啪」一聲

英國凍屍案出現第2名關鍵司機！　越南女留訊息：媽對不起我要死了

「音樂劇」演唱《給朱利安》獲好評！　蕭敬騰《聲林2》猛誇艾文「很會演耶」

張文綺一句「男人要有味道是要擼..」　小鬼老司機上身..全場只有他懂XDD

自來喵連叼4娃闖入店內　佔領倉庫強迫老闆「整堆養」

同志遊行竟巧遇觀音、龍女下凡！腳踩蓮花「高速飄移」路人瘋搶拍

台北同志遊行「觀音下凡」！　腳踩蓮花高速飄移路人全看傻

伊斯蘭國領袖傳身亡！　美媒：死於美軍在敘利亞的行動中

萌汪首見小奴才秒變「妹控」！暖心陪學步...媽感動：一起長大

【廣編】萬聖節搞怪來襲！凱擘大寬頻「HD148高畫質套餐」給你最強話題影劇

裁縫師傅

吃水道蝦「偷渡客一跳」成功進洞！隔天早上翻包飄海味　超商哥傻眼：有蝦

超商買東西不必口袋塞滿零錢！全家「Fami錢包」新功能上線

星宇新機抵台航管音檔曝！塔台超暖喊「Welcome Home」　網淚：有洋蔥

灣聲行腳啟動偏鄉翻轉　今京懋一號快閃

飛渡近50hrs！張國煒親曝星宇一號機飛行狀況　霸氣喊：首航倒數88天

騎車衝阿里山！被討45元飯錢...高雄妹冏問「100元補貼」　同事背後狂嘴下場糗

幫訂PIZZA！班長馬後炮：個人餐較好　高中妹秒搬計算機「13吋>6吋」神打臉

入秋首波鋒面今晚到！北東變天「降雨熱區」曝　周二高溫最多降5℃

立志印刷工卻當上檢察官　北檢襄閱陳玉萍獲公務人員傑出貢獻獎

投書／選前「大撒幣」奪取農民選票？

以為要出去玩！　汪「被帶到美容院」驚覺遭背叛...狠瞪奴才20秒

三明治俱樂部

屍落之城

搭公車猛踹陌生女！怒譙「X」後想逃　霸氣司機一把拽回...男裝無辜：怎麼了

黑暗中有人點菸，有人握住我的手

台大研究生投稿「巴拉刈可防登革熱」遭罰抗告　法官拿《好色客》案例駁回

爸拔有危險！拉拉淚眼「挖牆壁掉漆」　媽嘆：他只是在洗澡

40歲章子怡宣布懷第2胎！　抱7個月大肚甜笑：我無比驕傲

「女老師只穿內褲」房東3人狂盯　2年偷看破萬次！私生活全曝光

生活熱門新聞

桃園檳榔攤傳「清脆掌聲」　外送員苦等10分鐘曝後續

影／張國煒親駕星宇新機回台

她幫男友買無糖微冰「一聽女店員回答」超火　他說話了

朋友小孩回家！他乾嘔一看跟女阿飄　請出地藏王原因曝

高中初戀嫁人　他徵很壞的合法事

部落客到東京玩失蹤　24日報平安後失聯

張國煒親駕星宇新機　今降落跑道公布

外送員請吃鹽酥雞　妹愣：下次叫UE

變天！今水氣最多北東下到周末降5度　颱風可能生成

有感降6℃濕涼雨一周　3縣市大雨

外送員從B1送到1樓　網笑：真的付二代

不拿提袋！老闆娘狂勸飯糰很燙　劇情超展開

松機「一張伸舌照」掀暴動：大咖E奶女優！

他買11 pro Max路邊狂炫！奶爸秒擊落

更多熱門

相關新聞

影／張國煒親駕星宇新機回台

影／張國煒親駕星宇新機回台

全台首架A321neo落地了！星宇航空董事長張國煒親自駕駛飛機在今（28）日上午11時20分左右由北跑道23R抵達桃園機場。星宇航空董事長張國煒親自驗收全台首架A321neo 1號機B-58201，26日從德國漢堡驗收後，親自駕駛飛機返台。星宇指出，只要捕捉到星宇航空一號機「B58201」珍貴的機身畫面，就有機會親自搭上飛機。

張國煒親駕星宇新機　今降落跑道公布

張國煒親駕星宇新機　今降落跑道公布

星宇航空首架A321 neo周一抵桃機

星宇航空首架A321 neo周一抵桃機

星宇首架飛機將抵台！試飛影片曝

星宇首架飛機將抵台！試飛影片曝

星宇一號機交接「K董深情獻吻」

星宇一號機交接「K董深情獻吻」

關鍵字：

星宇航空張國煒空中巴士AirbusA321neo

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 南方澳 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

67歲婦成功產女嬰　2老：有退休金撫養

鍾欣怡「我不需要你」結婚5年爆冷戰老公！

女警醉誘7上司壞壞　同事全知情

被石頭砸中頭　他34歲仍童顏童身

日本AV驚見台灣美人妻！達人：當我們瞎了嗎

趙斗順「清晰長相」首公開　專家：他會再犯！

桃園檳榔攤傳「清脆掌聲」　外送員苦等10分鐘曝後續

野營半夜突感溫暖　他睜眼嚇一跳

台東知名麵店摔死小貓　畫面曝光

爸媽缺席家長會　男孩「持刀坐27F」絕望了

激情交纏到一半！她拔刀殺前男友　喊：下輩子別再見

影／張國煒親駕星宇新機回台

台中男和國一小女友愛愛下場超慘　她求情：我主動的

顧問團笑不出來！韓國瑜這樣答退休政策

華晨宇沒搶到票　履行諾言「真的剃禿了」！

更多

最夯影音

更多
A-LIN同志遊行飆唱《有一種悲傷》 突然走到台下..麥克風交給歌迷！

A-LIN同志遊行飆唱《有一種悲傷》 突然走到台下..麥克風交給歌迷！
頑皮阿金！咬髮圈拉到恐怖極限　媽嚇傻求放開...下秒「啪」一聲

頑皮阿金！咬髮圈拉到恐怖極限　媽嚇傻求放開...下秒「啪」一聲

英國凍屍案出現第2名關鍵司機！　越南女留訊息：媽對不起我要死了

英國凍屍案出現第2名關鍵司機！　越南女留訊息：媽對不起我要死了

「音樂劇」演唱《給朱利安》獲好評！　蕭敬騰《聲林2》猛誇艾文「很會演耶」

「音樂劇」演唱《給朱利安》獲好評！　蕭敬騰《聲林2》猛誇艾文「很會演耶」

張文綺一句「男人要有味道是要擼..」　小鬼老司機上身..全場只有他懂XDD

張文綺一句「男人要有味道是要擼..」　小鬼老司機上身..全場只有他懂XDD

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面