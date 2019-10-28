「韓吳」角力藍營不分區名單　鍾小平：吳敦義切割把好處都拿走

▲吳敦義、韓國瑜。（合成圖／記者林敬旻、徐政璿攝）



記者蔡文鈴／台北報導

國民黨不分區立委名單屢傳爭議，甚至傳出黨主席吳敦義與總統參選人韓國瑜互相角力。對此，前國民黨員、台北市議員鍾小平在政論節目表示，吳敦義看韓國瑜大勢已去就切割選不分區立委，把好處都拿走。

國民黨日前正式通過不分區立委提名辦法、作業要點及時程，吳敦義確定進入不分區安全名單，他受訪時表示，「不會排第一就對了。」

而韓國瑜是否參與不分區立委提名？吳敦義表示，韓國瑜有提議，也同意會「優先列入考慮」，但卻有黨內人士對此不滿，認為韓國瑜並沒有提名權。

韓辦發言人葉元之也否認韓國瑜要3分之1不分區立委提名權的事，而韓國瑜與吳敦義只有在不分區名單交換意見，一切尊重黨中央安排，不管最後怎麼提名，韓都會全力輔選。

然而，近日韓國瑜民調低迷，吳敦義似乎想藉由選不分區立委切割韓國瑜，當上立院龍頭。對此，鍾小平在政論節目《鬥政風雲錄》批評，吳敦義會在黨內作假投票，讓他自在初選中出線，這12席不分區安全名單會貫徹「吳意志」。

鍾小平表示，一開始自己為了表示對吳敦義的效忠，黨內當時主流也是希望能贏，所以就都挺韓國瑜，但是後來「吳敦義亂搞，我們就很不喜歡」，更透過節目向朱立倫表示歉意。

鍾小平說，現在對朱立倫很愧疚，初選時朱立倫跟郭台銘都是好人選，但最後被吳敦義弄到「全盤皆輸」，現在總統也弄壞了，吳敦義也有責任，「現在吳敦義看韓國瑜沒希望就切割，把好處都拿走，權利義務還是要平衡會比較公道啦。」

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