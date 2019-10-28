　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

超級比一比　黃偉哲辦農產行銷活動比賴神多尤榮智肯定

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台南市議員尤榮智質詢黃偉哲市長，若陳同佳出現在台南有何作為？黃偉哲答稱，一定以現行犯逮捕。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市長黃偉哲辦農產行銷活動，比賴清德多，台南市議員尤榮智肯定。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市議員尤榮智指出，黃偉哲市長上任10個月，台南市舉辦多少次文化祭？跟賴清德比一比，2018年賴清德時期，農業局辦34場次，文化局40場次，民政局213場次，2019年黃偉哲今年1月到8月，農業局辦37場次，文化局54場次，民政局236場次，黃偉哲第1年就勝賴清德，希望未來更加油。

尤榮智指出，下營區長久以來都有臭味問題，居民生活品質深受影響，現今仍無對策改善，空品微型感測器很貴嗎？為什麼不能多設置空品微型感測器？環保局長林淵淙答說，空品微型感測器1個2萬多，下營有51家養豬戶，氣味較差，未來將規畫設置8百個點監測點。

溪北道路品質差一直是當地居民心中的痛，尤榮智說，簡直就像非洲的道路，連安全島的草都長到快車道，看看台南市區，市容整潔，溪北地區柏油路很容易裂開下個雨那條路就成洞洞路，品質比以前差很多。

工務局長蘇金安說，現在是區公所在做，明年起會收回由工務局負責。尤榮智也說，鄉下很多人感染 C肝，衛生局應加強宣導和防治。衛生局長陳怡答說，C肝疫苗完治率高達99％，今年已施打6千多劑。

尤榮智也關心銀髮族健康問題，他指出，國內的健保世界第一，國人也越來越長壽，長壽也要健康，之前議會頒獎給百歲人瑞，很多人瑞都坐在輪椅上，長壽就沒有意義，他請衛生局應深入社區宣導正確的健康養生之道，讓人瑞也能生活自理、行動自如。

ET快訊
40歲章子怡宣布懷第2胎！抱7個月大肚：我無比驕傲
即／歐盟決議：英國脫歐期限延長至2020年1月31日
慎入！他嘴唇被蟲卵寄生　醫生一擠「超肥嫩幼蟲」不停蠕動
飛渡近50hrs！張國煒曝星宇一號機飛行狀況：首航倒數88天
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

正隆獎助學金　12年來愛不「紙」息

落實有機農業政策　台東從國中小午餐開始

落實牛隻釘掛耳環管理　台東縣府突襲檢查

暖心警察送安全帽給被開單的阿伯　洪玉鳳議會公開讚揚

先清水鰲峰後大甲鐵砧　蔡其昌爭取2億多打造「海線雙丘」

議員質詢陳同佳若出現台南？　黃偉哲秒答：依現行犯逮捕

超級比一比　黃偉哲辦農產行銷活動比賴神多尤榮智肯定

騎腳踏車外出昏倒20公里遠路旁　東警發現緊急送醫家屬窩心

南警幫日客尋回手機　服務熱誠令對方以日語大讚

製毒工廠散發塑膠味＆阿摩尼亞味　內埔警籲檢舉破獲有獎金　

A-LIN同志遊行飆唱《有一種悲傷》 突然走到台下..麥克風交給歌迷！

頑皮阿金！咬髮圈拉到恐怖極限　媽嚇傻求放開...下秒「啪」一聲

英國凍屍案出現第2名關鍵司機！　越南女留訊息：媽對不起我要死了

「音樂劇」演唱《給朱利安》獲好評！　蕭敬騰《聲林2》猛誇艾文「很會演耶」

張文綺一句「男人要有味道是要擼..」　小鬼老司機上身..全場只有他懂XDD

自來喵連叼4娃闖入店內　佔領倉庫強迫老闆「整堆養」

同志遊行竟巧遇觀音、龍女下凡！腳踩蓮花「高速飄移」路人瘋搶拍

台北同志遊行「觀音下凡」！　腳踩蓮花高速飄移路人全看傻

伊斯蘭國領袖傳身亡！　美媒：死於美軍在敘利亞的行動中

萌汪首見小奴才秒變「妹控」！暖心陪學步...媽感動：一起長大

正隆獎助學金　12年來愛不「紙」息

落實有機農業政策　台東從國中小午餐開始

落實牛隻釘掛耳環管理　台東縣府突襲檢查

暖心警察送安全帽給被開單的阿伯　洪玉鳳議會公開讚揚

先清水鰲峰後大甲鐵砧　蔡其昌爭取2億多打造「海線雙丘」

議員質詢陳同佳若出現台南？　黃偉哲秒答：依現行犯逮捕

超級比一比　黃偉哲辦農產行銷活動比賴神多尤榮智肯定

騎腳踏車外出昏倒20公里遠路旁　東警發現緊急送醫家屬窩心

南警幫日客尋回手機　服務熱誠令對方以日語大讚

製毒工廠散發塑膠味＆阿摩尼亞味　內埔警籲檢舉破獲有獎金　

韓國姊妹檔情牽慈善心　全家行善四人行

立志印刷工卻當上檢察官　北檢襄閱陳玉萍獲公務人員傑出貢獻獎

投書／選前「大撒幣」奪取農民選票？

以為要出去玩！　汪「被帶到美容院」驚覺遭背叛...狠瞪奴才20秒

三明治俱樂部

屍落之城

搭公車猛踹陌生女！怒譙「X」後想逃　霸氣司機一把拽回...男裝無辜：怎麼了

黑暗中有人點菸，有人握住我的手

台大研究生投稿「巴拉刈可防登革熱」遭罰抗告　法官拿《好色客》案例駁回

爸拔有危險！拉拉淚眼「挖牆壁掉漆」　媽嘆：他只是在洗澡

他伸右手狂摸「女伴超兇翹臀」　牛仔熱褲向上撩！走光畫面全洩

地方熱門新聞

不敢讓孩子知道媽病逝　父擺攤養2童

貨車地下道9倒車迴轉！網讚爆司機

高雄單親爸雞蛋糕俗又大份沒人買

嘉縣徵才活動千人求職製造業開出十萬月薪

夢由法式甜點進駐嘉義大雅商圈

2019桃園農博　閉幕在即人潮湧現

光學大廠Canon布袋好美里淨灘

嘉縣成果展演暨社團聯誼競賽活動嘉年華

韓國瑜台東客家後援會成立　螞蟻雄兵拉票

桃園農博閉幕　鄭文燦：創7億商機

彰化鐵路高架化通過　新設2通勤站

秋芒銀色浪濤美景　來草嶺古道就對了

高雄民進10多名黨員　退黨挺韓　

男子夜跑倒路旁　巡警救援護平安

更多熱門

相關新聞

陳同佳若出現台南依現行犯逮捕

陳同佳若出現台南依現行犯逮捕

陳同佳殺人案成為台南市議會總質詢關切話題，市議員尤榮智質詢指出，蔡英文政府在陳同佳案的急轉彎，再度印證民進黨護主權愛台灣是政治算計，人犯要來台投案先說不收，國人群情激憤後改說去香港逮人，尤榮智質問黃偉哲市長若陳同佳出現在台南，有何作為？黃偉哲答稱，一定以現行犯逮捕。

賴清德輔選不談「蔡賴配」只說謝謝

賴清德輔選不談「蔡賴配」只說謝謝

第67屆南美展頒獎

第67屆南美展頒獎

台南新市白蓮霧盃慢壘邀請賽開幕

台南新市白蓮霧盃慢壘邀請賽開幕

2019台南柳營牛奶節

2019台南柳營牛奶節

關鍵字：

黃偉哲農產行銷賴清德尤榮智

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 南方澳 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

67歲婦成功產女嬰　2老：有退休金撫養

鍾欣怡「我不需要你」結婚5年爆冷戰老公！

女警醉誘7上司壞壞　同事全知情

被石頭砸中頭　他34歲仍童顏童身

日本AV驚見台灣美人妻！達人：當我們瞎了嗎

趙斗順「清晰長相」首公開　專家：他會再犯！

桃園檳榔攤傳「清脆掌聲」　外送員苦等10分鐘曝後續

野營半夜突感溫暖　他睜眼嚇一跳

台東知名麵店摔死小貓　畫面曝光

爸媽缺席家長會　男孩「持刀坐27F」絕望了

激情交纏到一半！她拔刀殺前男友　喊：下輩子別再見

影／張國煒親駕星宇新機回台

台中男和國一小女友愛愛下場超慘　她求情：我主動的

顧問團笑不出來！韓國瑜這樣答退休政策

華晨宇沒搶到票　履行諾言「真的剃禿了」！

更多

最夯影音

更多
A-LIN同志遊行飆唱《有一種悲傷》 突然走到台下..麥克風交給歌迷！

A-LIN同志遊行飆唱《有一種悲傷》 突然走到台下..麥克風交給歌迷！
頑皮阿金！咬髮圈拉到恐怖極限　媽嚇傻求放開...下秒「啪」一聲

頑皮阿金！咬髮圈拉到恐怖極限　媽嚇傻求放開...下秒「啪」一聲

英國凍屍案出現第2名關鍵司機！　越南女留訊息：媽對不起我要死了

英國凍屍案出現第2名關鍵司機！　越南女留訊息：媽對不起我要死了

「音樂劇」演唱《給朱利安》獲好評！　蕭敬騰《聲林2》猛誇艾文「很會演耶」

「音樂劇」演唱《給朱利安》獲好評！　蕭敬騰《聲林2》猛誇艾文「很會演耶」

張文綺一句「男人要有味道是要擼..」　小鬼老司機上身..全場只有他懂XDD

張文綺一句「男人要有味道是要擼..」　小鬼老司機上身..全場只有他懂XDD

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面