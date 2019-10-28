超級比一比　黃偉哲辦農產行銷活動比賴神多尤榮智肯定

▲台南市長黃偉哲辦農產行銷活動，比賴清德多，台南市議員尤榮智肯定。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市議員尤榮智指出，黃偉哲市長上任10個月，台南市舉辦多少次文化祭？跟賴清德比一比，2018年賴清德時期，農業局辦34場次，文化局40場次，民政局213場次，2019年黃偉哲今年1月到8月，農業局辦37場次，文化局54場次，民政局236場次，黃偉哲第1年就勝賴清德，希望未來更加油。

尤榮智指出，下營區長久以來都有臭味問題，居民生活品質深受影響，現今仍無對策改善，空品微型感測器很貴嗎？為什麼不能多設置空品微型感測器？環保局長林淵淙答說，空品微型感測器1個2萬多，下營有51家養豬戶，氣味較差，未來將規畫設置8百個點監測點。

溪北道路品質差一直是當地居民心中的痛，尤榮智說，簡直就像非洲的道路，連安全島的草都長到快車道，看看台南市區，市容整潔，溪北地區柏油路很容易裂開下個雨那條路就成洞洞路，品質比以前差很多。

工務局長蘇金安說，現在是區公所在做，明年起會收回由工務局負責。尤榮智也說，鄉下很多人感染 C肝，衛生局應加強宣導和防治。衛生局長陳怡答說，C肝疫苗完治率高達99％，今年已施打6千多劑。

尤榮智也關心銀髮族健康問題，他指出，國內的健保世界第一，國人也越來越長壽，長壽也要健康，之前議會頒獎給百歲人瑞，很多人瑞都坐在輪椅上，長壽就沒有意義，他請衛生局應深入社區宣導正確的健康養生之道，讓人瑞也能生活自理、行動自如。