新竹「虐貓閻王」神隱2天到案！害9命藏上百血腥檔案　網肉搜逼他躲警局

記者陳凱力／新竹報導

新竹虐死9貓的彭姓男子，因以鐵鍋砸、酒灑傷口、螺絲起子穿掌等方式虐待幼貓，遭到廣大網友肉搜要對他進行「高級修理」，彭男神隱2天後，於28日下午現身警局，警方也已證實此事，至於彭男犯案動機、虐貓數量等問題，仍待警方釐清中。

▲殘忍虐貓的彭男，目前人正在警局。（圖／記者陳凱力攝）



「流浪動物珍愛協會」接獲通報，送養貓走失，認養人不回應，結果意外發現新竹彭姓男子虐死9隻貓，志工與竹北市民代表朱健銘甚至在彭男的手機雲端發現近百張的虐貓影片、照片。影片中只見他拿起單柄鐵鍋，一下一下「啪」、「啪」、「啪」的從幼貓頭部砸下，那聲音與畫面，令看過的人都覺得毛骨悚然，還有他手持一字螺絲起子穿進貓掌的影片，都讓人覺得麻皮發麻，無法想像為何彭男可以殘忍至此。

「彭男早就逃走了！」廣大網友肉搜出彭男任職的便利商店，該便利商店的員工也證實此事，並表示，「彭男26日還有來上班，27後就沒來了，沒辭職也沒請假，是跑走的」。

網友號召肉搜沒幾個小時，就傳出彭男落網了，警方也證實，彭男人已在警局，至於彭男犯案動機、虐貓數量等問題，仍待警方釐清中。

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▼虐貓惡男神隱兩天後現身警局。（圖／記者陳凱力攝）

