M1A2T戰車採購案　11月與美方簽署發價書

▲美國M1A2戰車。（資料照／達志影像／美聯社）



記者陶本和／台北報導

有關國軍對美採購108輛M1A2T戰車，國民黨立委江啟臣28日在外交國防委員會詢問是否於11月簽署發價書（LOA）？陸軍參謀長楊海明中將回答，「是」，另也透過美國在台協會、華美會議等管道與美方商討中。

有關M1A2T戰車的預算，民國108年為機密預算，但109年改列公開預算，一共編列新台幣405億2415萬元，全案從108年開始、執行至116年。

對此，立法院外交及國防委員會審查109年國防預算，江啟臣指出，是否在11月簽署發價書？楊海明當場回應，「是」，另外近期也透過美國在台協會（AIT）、華美會議等管道，和美方商討中。

至於其他相關工業合作項目的進度，軍備局長房茂宏表示，工業合作分為「技轉研發」及「廠級維修」兩個部分。在技轉研發方面，又分為120公厘戰車砲管、120公厘戰車砲彈，希望美商洛克希德馬丁能夠技術轉移，並在台灣合作生產。

在廠級維修部分共有10項，房茂宏強調，從射控系統、底盤到砲塔等，可以做到5級翻修能量，目前外商公司已簽署工業合作承諾書，並送交經濟部，由經濟部工業局找外商公司來簽署工業合作協議書。

最後，外交及國防委員會決議凍結2億5000萬元，在取得發價書後，並進行M1A2T專案報告，經同意後才得動支。

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