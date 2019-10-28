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搭公車猛踹陌生女！怒譙「X」後想逃　霸氣司機一把拽回...男裝無辜：怎麼了

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記者陳韻如／台北報導

台北一輛開往東湖的公車日前發生一起隨機攻擊事件，一名男子被其他乘客指控，在車上亂踢一名年約20歲的女子，隨後就跑到門旁急著要下車逃離現場，所幸公車司機及時發現異狀，阻止男子下車，隨後其他乘客也立刻報警，男子事後也被法院依社維法開罰3000元。

▲▼搭公車猛踹陌生女，霸氣司機一把拽回...男裝無辜：怎麼了。（圖／記者張君豪翻攝）

▲男子搭公車突然猛踹陌生女子，踹完人之後還急著想下車，所幸司機即時發現異狀，並報警處理，男子隨後也被逮捕到案。（圖／記者張君豪翻攝）

透過車內監視器畫面可以看到，男子搭乘這班從台北市博愛路開往東湖的內湖幹線，而當準備靠站停車時，車廂後方卻突然一陣騷動，隨後就聽見一聲「X！」接著一名男子就氣沖沖的走向前門怒喊，「下車啦！我要下車不行嗎？」

男子突如其來的舉動讓司機當場傻眼，而正當司機準備開門時，其他乘客卻突然出聲指控，「他剛剛踢一個妹妹啦」，司機在得知消息後，拒絕替男子開門，隨後詢問對方要不要報警。

▲▼搭公車猛踹陌生女，霸氣司機一把拽回...男裝無辜：怎麼了。（圖／記者張君豪翻攝）

▲男子數度想伸手偷開啟車門，但被司機阻止，並且一把拽回車廂內。（圖／記者張君豪翻攝）

男子在聽聞準備報警後，情緒相當激動，緊張的狂喊，「不用報警啦」，還數度伸手想自行開啟車門，並且大聲直問，「我怎麼了」，隨後與司機爆發激烈的拉扯衝突。

其他乘客見狀，也立刻報警，而男子事後不但否認踢人，還覺得委屈，但受害女子指證歷歷，男子最後仍被法院依社維法開罰3000元。

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