拍賣平台揪美國eBay、日本樂天加入雙11　買日貨免運費11/1開跑

▲露天拍賣與美國eBay、日本樂天合作，預計為台灣消費者帶來更多元、更國際化品項選擇的雙11體驗。（圖／露天拍賣提供）

記者萬玟伶／台北報導

雙11還沒到，各家電商已經蓄勢待發。這幾年雙11的經驗下來，相較於過去台灣零售業旺季集中在百貨週年慶，電商如今也開始扮演起零售業火車頭的角色。而現在消費者在台灣不只能快速買到來自香港、中國大陸等賣家商品，今年露天拍賣也與美國eBay、日本樂天兩大國際電商展開跨境合作，將美國、日本平台的賣家商品導入露天拍賣平台，讓台灣消費者從台灣買到全世界。

此次與美國eBay、日本樂天為了歡慶雙11而推出的「海外補給站」活動，共號召50萬海外賣家，匯聚超過7,000萬國際商品在露天拍賣上架。美國eBay每天祭出多款限量商品折價券，最高現折5,000元，此外也推出消費滿1,111元折500元、滿5,000元折1,000元，加上限定1,000多萬商品免運費活動，要給台灣消費者超殺體驗。

日本樂天的商品則在11/1起，單筆訂單滿2,000免運費、滿1,200元運費半價優惠，讓哈日族不用特別跑日本，就能買到日本特色商品。特別的是，日本樂天也使用EMS國際快捷火速直送，讓台灣買家免苦等，約3天左右就能收到商品。

露天市集總經理曾薰儀表示，為了這次與美國eBay、日本樂天的跨境合作，露天平台花了半年多時間優化AI服務，例如台灣買家不用刻意把想找的商品名稱翻成英、日文，只要輸入中文，AI一樣能幫忙找到想要與推薦的品項。金流方面，使用台灣的信用卡甚至銀行帳戶扣款都可以，以Pi拍錢包支付還能再享3.5%的P幣回饋。

除了提供「一站式服務」讓消費者無痛在露天拍賣找到美國、日本賣家的商品，此次合作，露天拍賣也強調「一次性價格」，買家事後不用多繳一筆代購費也不用多付2%的刷卡手續費，售前售後服務也有中文客服團隊，可以協助台灣消費者完成流暢的購物體驗。



▲東森購物的「雙11暖身活動」將於11/1起跑，保養品、家電、手機等都祭出下殺折扣，提早炒熱起今年雙11的熱鬧買氣。（圖／翻攝自東森購物網）

去年在雙11單日就創下破2億業績的東森購物，今年備戰雙11，特別增加上百個品牌與近萬個品項，提供買家更多元的商品選擇。針對今年的雙11，東森購物將於11/1起跑的暖身活動，不只祭出指定時間搶1,111折價券、天天打卡領11枚東森幣等好康優惠，消費滿額還能參加每天都有的漢來海港城餐券等抽獎活動。

保養話題的熱潮在雙11也居高不下，SK-II、SHISEIDO及ESTEE LAUDER等精選品項打出低至55折優惠。家電類商品則祭出廚電節、洗冰節及吸塵節，參與品牌高達100個，家電大廠LG、Dyson、Panasonic、大同、日立、飛利浦、日立等更加碼推出，天天搶限量8折商品活動，想要除舊佈新就趁這一波。

最吸睛的通訊類商品部分，今年持續主打APPLE、三星、小米及華為品牌，MacBook搭配銀行最高可省萬元、iPad 限時搶購8,888元起、iPhone最 低85折就可入手，三星手機最高可現折3,310元，小米手環更是祭出破天荒新低價799元吸引消費者。