　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

拍賣平台揪美國eBay、日本樂天加入雙11　買日貨免運費11/1開跑

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲▼露天拍賣,eBay,日本樂天,雙11。（圖／露天拍賣提供）

▲露天拍賣與美國eBay、日本樂天合作，預計為台灣消費者帶來更多元、更國際化品項選擇的雙11體驗。（圖／露天拍賣提供）

記者萬玟伶／台北報導

雙11還沒到，各家電商已經蓄勢待發。這幾年雙11的經驗下來，相較於過去台灣零售業旺季集中在百貨週年慶，電商如今也開始扮演起零售業火車頭的角色。而現在消費者在台灣不只能快速買到來自香港、中國大陸等賣家商品，今年露天拍賣也與美國eBay、日本樂天兩大國際電商展開跨境合作，將美國、日本平台的賣家商品導入露天拍賣平台，讓台灣消費者從台灣買到全世界。

此次與美國eBay、日本樂天為了歡慶雙11而推出的「海外補給站」活動，共號召50萬海外賣家，匯聚超過7,000萬國際商品在露天拍賣上架。美國eBay每天祭出多款限量商品折價券，最高現折5,000元，此外也推出消費滿1,111元折500元、滿5,000元折1,000元，加上限定1,000多萬商品免運費活動，要給台灣消費者超殺體驗。

日本樂天的商品則在11/1起，單筆訂單滿2,000免運費、滿1,200元運費半價優惠，讓哈日族不用特別跑日本，就能買到日本特色商品。特別的是，日本樂天也使用EMS國際快捷火速直送，讓台灣買家免苦等，約3天左右就能收到商品。

露天市集總經理曾薰儀表示，為了這次與美國eBay、日本樂天的跨境合作，露天平台花了半年多時間優化AI服務，例如台灣買家不用刻意把想找的商品名稱翻成英、日文，只要輸入中文，AI一樣能幫忙找到想要與推薦的品項。金流方面，使用台灣的信用卡甚至銀行帳戶扣款都可以，以Pi拍錢包支付還能再享3.5%的P幣回饋。

除了提供「一站式服務」讓消費者無痛在露天拍賣找到美國、日本賣家的商品，此次合作，露天拍賣也強調「一次性價格」，買家事後不用多繳一筆代購費也不用多付2%的刷卡手續費，售前售後服務也有中文客服團隊，可以協助台灣消費者完成流暢的購物體驗。

東森購物（圖／翻攝自東森購物網）
▲東森購物的「雙11暖身活動」將於11/1起跑，保養品、家電、手機等都祭出下殺折扣，提早炒熱起今年雙11的熱鬧買氣。（圖／翻攝自東森購物網）

去年在雙11單日就創下破2億業績的東森購物，今年備戰雙11，特別增加上百個品牌與近萬個品項，提供買家更多元的商品選擇。針對今年的雙11，東森購物將於11/1起跑的暖身活動，不只祭出指定時間搶1,111折價券、天天打卡領11枚東森幣等好康優惠，消費滿額還能參加每天都有的漢來海港城餐券等抽獎活動。

保養話題的熱潮在雙11也居高不下，SK-II、SHISEIDO及ESTEE LAUDER等精選品項打出低至55折優惠。家電類商品則祭出廚電節、洗冰節及吸塵節，參與品牌高達100個，家電大廠LG、Dyson、Panasonic、大同、日立、飛利浦、日立等更加碼推出，天天搶限量8折商品活動，想要除舊佈新就趁這一波。

最吸睛的通訊類商品部分，今年持續主打APPLE、三星、小米及華為品牌，MacBook搭配銀行最高可省萬元、iPad 限時搶購8,888元起、iPhone最 低85折就可入手，三星手機最高可現折3,310元，小米手環更是祭出破天荒新低價799元吸引消費者。

ET快訊
40歲章子怡宣布懷第2胎！抱7個月大肚：我無比驕傲
即／歐盟決議：英國脫歐期限延長至2020年1月31日
慎入！他嘴唇被蟲卵寄生　醫生一擠「超肥嫩幼蟲」不停蠕動
飛渡近50hrs！張國煒曝星宇一號機飛行狀況：首航倒數88天
點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

東森購物網打敗蝦皮、momo　勇奪「服務第壹大獎」第一名殊榮

《那一天》首集爆好評！宋緯恩差1cm送出男男吻　火爆男上演青澀BL甜虐戀

東區最夯建案「志榮　忠孝復興.BR4」坐擁黃金正核心！入主就跟「SOGO、捷運」做鄰居

UNIQLO把羽絨衣變超時尚！今年秋冬一定要這件一起潮一波！

「可手洗」的洗衣機降臨！媽媽大推很會洗　而且安靜到忘了它的存在

週年慶超好買「女明星」也被推坑！口碑熱賣組合「從頭到腳」一次入手

簡單「3步驟」就能帶孩子完成的美味魔法料理！一起創造幸福好食光

黑魔女下咒反害自己「業力引爆」？緊急吐出「3字訣」一秒恢復女神氣場

人生的「意外旅程」讓我陪你一起走過！「雀巢健康科學」X 四分衛阿山唱出照護者心聲

網購平台綠色購物行動開跑　雙11啟用「減塑環保寄件袋」減少碳排量

A-LIN同志遊行飆唱《有一種悲傷》 突然走到台下..麥克風交給歌迷！

頑皮阿金！咬髮圈拉到恐怖極限　媽嚇傻求放開...下秒「啪」一聲

英國凍屍案出現第2名關鍵司機！　越南女留訊息：媽對不起我要死了

「音樂劇」演唱《給朱利安》獲好評！　蕭敬騰《聲林2》猛誇艾文「很會演耶」

張文綺一句「男人要有味道是要擼..」　小鬼老司機上身..全場只有他懂XDD

自來喵連叼4娃闖入店內　佔領倉庫強迫老闆「整堆養」

同志遊行竟巧遇觀音、龍女下凡！腳踩蓮花「高速飄移」路人瘋搶拍

台北同志遊行「觀音下凡」！　腳踩蓮花高速飄移路人全看傻

伊斯蘭國領袖傳身亡！　美媒：死於美軍在敘利亞的行動中

萌汪首見小奴才秒變「妹控」！暖心陪學步...媽感動：一起長大

網購平台綠色購物行動開跑　雙11啟用「減塑環保寄件袋」減少碳排量

拍賣平台揪美國eBay、日本樂天加入雙11　買日貨免運費11/1開跑

city’super可用Uber Eats買菜外送　「與店內同價」年底前買菜現賺200元

專寵台灣！「淘寶台灣」讓你簡單淘遍全世界　尊榮級服務載了就知

部落客食攝小冰突破職場框架「成為媽媽不一定要放棄自我追求」

東森自然美重視產學合作　科學結合大數據打造客製化服務

調查發現台灣人覺得「自己來」更快樂？6大害羞性知識一次告訴你

韓國姊妹檔情牽慈善心　全家行善四人行

立志印刷工卻當上檢察官　北檢襄閱陳玉萍獲公務人員傑出貢獻獎

投書／選前「大撒幣」奪取農民選票？

以為要出去玩！　汪「被帶到美容院」驚覺遭背叛...狠瞪奴才20秒

三明治俱樂部

屍落之城

搭公車猛踹陌生女！怒譙「X」後想逃　霸氣司機一把拽回...男裝無辜：怎麼了

黑暗中有人點菸，有人握住我的手

台大研究生投稿「巴拉刈可防登革熱」遭罰抗告　法官拿《好色客》案例駁回

爸拔有危險！拉拉淚眼「挖牆壁掉漆」　媽嘆：他只是在洗澡

「謎之摔角」2坨肉肉在地上滾　小浣熊環抱柯基...下秒被慘摔

消費熱門新聞

這樣坐才對！耳朵、肩膀、盤骨連線

淘寶台灣簡單淘　尊榮級服務載了就知

穿了10年！小7店員偷換新制服了

city’super推外送買菜現賺200元

東森打敗蝦皮、momo　奪服務第壹大獎

王令麟：東森自然美5年內衝第一

拍賣平台揪美國eBay、日本樂天加入雙11

長島冰茶變啤酒！9.99%濃度不知不覺喝完

好朋友放閃音樂節　限量早鳥禮免費送

別在日本買Dyson！專業分析苦勸眾生

杜蕾斯「大人的床上遊戲」

HELLO KITTY超萌聯名來店禮　打卡點亮相！

東森自然美用科學大數據做客製化

2020年跨年煙火最少300秒起跳

更多熱門

相關新聞

淘寶台灣簡單淘　尊榮級服務載了就知

淘寶台灣簡單淘　尊榮級服務載了就知

距離全世界都在期待的雙11狂歡購物節不遠了，往年台灣剁手族都要跨境到淘寶跟億萬用戶搶優惠，這次不用了，因為有獨家打造的專屬購物購物平台「淘寶台灣」全新上線，服務全面升級符合台灣在地使用習慣，更有超多嶄新尊榮優勢讓人逛得便利又過癮，不信嗎？你下載來看看！

網購延長雙11暖身戰線　夯品1元限量搶

網購延長雙11暖身戰線　夯品1元限量搶

東森打敗蝦皮、momo　奪服務第壹大獎

東森打敗蝦皮、momo　奪服務第壹大獎

東森購物、東森房屋　雙榮獲服務第壹大奬

東森購物、東森房屋　雙榮獲服務第壹大奬

台網路書店跨境東南亞　菲律賓小7也能取貨

台網路書店跨境東南亞　菲律賓小7也能取貨

關鍵字：

露天拍賣東森購物eBay日本樂天雙11

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 南方澳 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

67歲婦成功產女嬰　2老：有退休金撫養

鍾欣怡「我不需要你」結婚5年爆冷戰老公！

女警醉誘7上司壞壞　同事全知情

被石頭砸中頭　他34歲仍童顏童身

日本AV驚見台灣美人妻！達人：當我們瞎了嗎

趙斗順「清晰長相」首公開　專家：他會再犯！

桃園檳榔攤傳「清脆掌聲」　外送員苦等10分鐘曝後續

野營半夜突感溫暖　他睜眼嚇一跳

台東知名麵店摔死小貓　畫面曝光

爸媽缺席家長會　男孩「持刀坐27F」絕望了

激情交纏到一半！她拔刀殺前男友　喊：下輩子別再見

影／張國煒親駕星宇新機回台

台中男和國一小女友愛愛下場超慘　她求情：我主動的

顧問團笑不出來！韓國瑜這樣答退休政策

華晨宇沒搶到票　履行諾言「真的剃禿了」！

更多

最夯影音

更多
A-LIN同志遊行飆唱《有一種悲傷》 突然走到台下..麥克風交給歌迷！

A-LIN同志遊行飆唱《有一種悲傷》 突然走到台下..麥克風交給歌迷！
頑皮阿金！咬髮圈拉到恐怖極限　媽嚇傻求放開...下秒「啪」一聲

頑皮阿金！咬髮圈拉到恐怖極限　媽嚇傻求放開...下秒「啪」一聲

英國凍屍案出現第2名關鍵司機！　越南女留訊息：媽對不起我要死了

英國凍屍案出現第2名關鍵司機！　越南女留訊息：媽對不起我要死了

「音樂劇」演唱《給朱利安》獲好評！　蕭敬騰《聲林2》猛誇艾文「很會演耶」

「音樂劇」演唱《給朱利安》獲好評！　蕭敬騰《聲林2》猛誇艾文「很會演耶」

張文綺一句「男人要有味道是要擼..」　小鬼老司機上身..全場只有他懂XDD

張文綺一句「男人要有味道是要擼..」　小鬼老司機上身..全場只有他懂XDD

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面