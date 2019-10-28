連千毅涉賣名牌假貨　消費者自認真品？「百人詢問僅一人報案」

▲直播主連千毅。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者許宥孺／高雄報導

自稱亞洲直播天王連千毅，5日遭名牌包原廠認證旗下「蘭庭精品」所販售的愛馬仕、GUCCI等名牌皮件為「贗品」，還有行李箱、香水經鑑定全為「非真品」，確定違反商標法，為了進一步調查連千毅是否涉嫌詐欺，保二總隊設立「仿品」受理窗口，全台至今約百人詢問，僅1人報案。

▲連千毅販售賓士行李箱（圖／翻攝自FB、賓士、財政部）

據了解，該名報案人懷疑自己向連千毅購買的「賓利行李箱」是假貨，近日抱著行李箱向警方詢問，不過由於賓利行李箱並不是在第一波已取得鑑定結果為仿冒商標的品項，因此只有一個「賓利行李箱」被送往原廠鑑定，廠商尚未回覆。

目前查扣連千毅直播販賣商品，第一波已取得鑑定結果為仿冒商標商品有GUCCI手提包、GUCCI皮夾、MICHAEL KORS手錶、HERMES手提包、CHANEL皮包、FENDI皮包以及勞力士手錶共16項，總侵權市值高達273萬8715元。

▲連千毅涉嫌仿冒商標品項。（圖／高雄地檢署）

▲▼連千毅仿冒商標商品。（圖／記者洪靖宜翻攝，下同）

連千毅曾在直播時宣稱「如果賣假包，假一賠百」，為自己打包票，如今搜扣500多件商品，民眾向檢警詢問度最高的則是行李箱，尤其賓士行李箱送驗數相當多，但賓利行李箱則是第一例。

連千毅直播精品陷入假貨風暴，所售商品陸續送鑑定，所經營的臉書粉專「MEIMO蘭庭精品」也於18日在臉書發布「有購買賓士行李箱尚未收到貨品，另有承諾10月31號進行退款的客人們，我們會對照粉絲團對話確認屬實進行退款」，湧入不少網友留言，「蘭庭都麻說會負責，我9/21匯款到現在東西還未收到，你們看看，私訊都不鳥人的」、「未對外販售但又賠償退款，是間接承認賣假貨嗎？」、「所以可以拿包包換100萬？」，似乎平息不了眾怒。

►腦公！你不可以賴帳喔

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