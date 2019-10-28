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16歲少年四度灼傷「截肢、植皮」被笑殭屍！　立志找回視力：奇蹟真的存在

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▲▼美國德州一名16歲少年加西亞（Zaid Garcia）全身四度灼傷，失去雙眼。（圖／翻攝GoFundMe）

▲美國德州一名16歲少年加西亞（Zaid Garcia）全身四度灼傷，失去雙眼。（圖／翻攝GoFundMe）

記者吳美依／綜合外電報導

美國德州一名16歲少年加西亞（Zaid Garcia）小時候因為一場意外，導致全身四度灼傷，失去雙眼，曾被醫師宣告「活不成了」，歷經無數次的植皮與截肢手術，終於堅強挺過難關，但仍很難交到朋友，甚至被嘲笑是「殭屍」。他希望能夠接受手術治療，找回視力，樂天地說，「我想告訴人們，奇蹟真的存在。」

根據《每日郵報》報導，加西亞2歲半時被裹在毯子裡睡覺，床邊一根蠟燭卻不小心掉落，點燃布料，導致全身四度灼傷，雙眼也失去視力，被醫師判定無法生存。他被送往德州聖安東尼奧（San Antonio）一家醫院接受治療，後來陸續接受許多手術，截去5根腳趾與雙手，奇蹟似地存活、長大。

'I'm sharing my story to inspire people and show them that miracles do exist'

Daily Mail 發佈於 2019年10月27日 星期日

醫師當初在男孩眼部植上一層皮膚，讓雙眼痊癒，也避免光線傷害。加西亞如今非常希望接受手術，摘除移植肌膚，重建眼瞼，再一次看見家人與最好朋友茱莉亞（Julia）的「美麗」，「那將會是我第一次好好地看看這世界……我想那會是一件很好的事情。」他與家人在募資平台GoFundMe籌措醫療費用，原本目標是5萬元美金，如今已經累積超過31萬元美金。

加西亞坦言，由於左腳截去1根腳趾，右腳截去4根腳趾，所以走路搖搖晃晃，而且外表容易讓別人感到害怕，所以很難結交新朋友，甚至曾被嘲笑長得像「殭屍」，成長歷程非常辛苦，「我曾經想要自殺。我每天都很努力進步，我只是想要被接受。」但是，他在家人的支持與努力之下，依然保持著樂觀的個性，「我分享我的故事是為了鼓勵人們，告訴他們奇蹟真的存在。」

Metro報導，加西亞與家人目前定居加爾維斯頓（Galveston），正在一間盲人學校就讀。他非常喜歡唱歌、寫詩，希望長大後能夠成為翻譯家或者勵志演說家，「醫師曾說我要死了、沒有希望，他們曾預言我無法說話。但我就是一個奇蹟，我希望人們明白，不要因為別人告訴你『你不會成功』就放棄。」

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