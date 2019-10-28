北市銀行行員「午休輕生」…墜10F躺血泊身亡！同事：早上都很正常

▲銀行行員在午休時間墜樓尋短。（圖／記者黃彥傑攝）

記者黃彥傑、孫于珊、莊智勝／台北報導

台北市八德路三段一棟大樓28日下午1時許傳出墜樓輕生案，41歲的羅姓男子自10樓頂樓墜落地面，現場留下大片血跡，經搶救仍於1時44分宣告不治。警方初步調查，羅姓男子為銀行職員，今早走進公司上班時並未有異樣，豈料竟會在午休時間尋短；目前警方正釐清事發原因。

據了解，該棟大樓內為銀行及稅捐稽徵處，而輕生的羅姓男子則是銀行行員，負責房貸業務，平時工作表現相當不錯；同事指出，今早羅男一如往常穿著襯衫前來上班，期間並未有任何異狀、也不見情緒起伏，怎料午休時間卻突然聽聞公司後方傳來巨響，查看後驚覺是羅男墜樓，嚇得立即求救。

當救護人員趕抵現場時，發現羅男墜至大樓後側地面，現場留下大片血跡，而羅男當下就已失去呼吸心跳，送醫搶救仍宣告不治。警方勘驗現場，並未發現任何打鬥痕跡及遺書。羅男老婆得知此噩耗後，難過到說不出話，內心悲痛萬分。目前遺體已送檢化驗，輕生原因仍有待警方進一步釐清。

不再眷戀青春，因為我持續擁有。

►快訊／男墜落北市松山稅捐分處大樓後側！命危送醫...警封鎖現場

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995