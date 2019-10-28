蔡英文接見盧森堡訪團：歐洲支持台灣力道前所未見！

▲總統蔡英文接見盧森堡訪團。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文28日接見盧森堡國會議員訪團時表示，台灣與盧森堡以及歐盟共享民主法治跟人權的普世價值，雖然今年台灣仍然無法參與世界衛生大會，但「來自歐洲國際社會對台灣的支持力道是前所未見」。

盧森堡國會議員蕾汀（Viviane Reding）率團訪台，蔡英文於總統府接見訪團時表示，這是她上任以來，第一個接待的盧森堡訪問團，她很高興與大家一起促進台灣與盧森堡交流。

蔡英文表示，蕾汀是台灣的老朋友，20多年來對台灣一路相挺，包括支持台灣加入關稅暨貿易總協定（GATT）、世界貿易組織（WTO）、呼籲歐盟在台設處、協助台灣取得歐盟申根免簽待遇。

蔡英文指出，台灣與盧森堡的合作關係，過去3年來不斷提升，簽署了教育、通航以及度假打工等合作協定或備忘錄，她希望未來合作可以更深更廣，一起開創更多成果。

蔡英文強調，台灣與盧森堡以及歐盟共享民主、法治跟人權的普世價值，雖然今年台灣仍然無法參與世界衛生大會，但「來自歐洲國際社會對台灣的支持力道是前所未見」。

蔡英文指出，「台灣有能力也有意願為世界做出更多貢獻」，感謝支持台灣的力量，她希望訪賓們持續發揮影響力，一起深化台灣與盧森堡關係，並在國際上給予台灣最大支持。

其他人也看了這些新聞...

►決戰80天／「蔡賴配」壓線等著看韓國瑜的副手 賴清德返國後全力投入輔選

►決戰80天／韓國瑜青年論壇登場：打破同溫層 歡迎「黑韓提問」

►決戰80天／韓國瑜全國總後援會11月擴大動員 號召各地庶民揭竿起義

更多熱門新聞...

►決戰100天／蔡英文拚連任「3主軸」 競總整合大選、黨中央主責立委

►決戰100天／ 吳敦義殺雞儆猴 對郭台銘釋善意放眼國會龍頭

►決戰100天／柯文哲雙十連假輔選起跑 10月下旬推第二波立委



►我們的美麗就用白紙黑字寫下來