　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

12年心血遭大火15分鐘吞沒　世界最大樹屋設計師：「是種解脫」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲ 美國田納西州「世界最大樹屋」被大火燒成灰燼，讓不少民眾感到可惜。（示意圖／免費圖庫Flickr@Chuck Sutherland）

實習記者羅明輝／綜合報導

美國田納西州「世界最大樹屋」（The Minister's Treehouse）22日晚間起火，整棟建築在短短15分鐘內燒成灰燼，讓不少曾拜訪或還來不及朝聖的民眾深感遺憾。樹屋建造者伯吉斯（Harold Burgess）這幾天就陸續接到了來自世界各地的慰問、哀悼電話，不過面對自己歷經12年打造出的作品，就這樣被大火無情吞噬，伯吉斯卻認為，「這樣的破壞也算是一種解脫」。

根據《紐約時報》報導，坎伯蘭郡（Cumberland County）消防隊長柯雷（Trevor Kerley）說明，當消防隊22日上午接到火災報案電話，就已經看見熊熊火焰及黑煙充斥在空中，等到他們抵達現場時，一切都已經太晚，「我們沒有什麼能做的了。」

「目前不清楚到底是是什麼引發火災，畢竟樹屋內部不使用電力，當天沒有發生暴風雨。」柯雷提到，樹屋的新主人並沒有替它投保，也不願意配合警方接受調查，「雖然我知道每個人都愛這間樹屋，但它的確也是火災隱患。」

據了解，這棟樹屋由婚禮牧師兼景觀設計者伯吉斯所建造，他花了15年的時間，用釘槍釘了多達25萬8000根釘子、徒手將約500磅鐵釘「壓進」結構木板中。建造完工後，他在樹屋內陸續主持了23場婚禮，因此這間樹屋又被遊客稱為「婚禮牧師的樹屋」。不過23對在此許下終生的夫妻中，現在只剩下沒幾對還持續生活在一起，其他對都陸續離婚、分開，這讓他自我調侃道：「也許當初我替他們打的結，根本就不夠緊密。」

對於伯吉斯的妻子而言，這間樹屋不是什麼「婚禮牧師的樹屋」，反而更像是她老公的「另類情婦」，就這樣以一種陪伴的方式，存在伯吉斯的生命中長達數十年的時間，也對他帶來了不少影響。對此，伯吉斯也坦言，「雖然火災發生後，自己真的非常痛苦，不過其實從某種意義上來看，樹屋的破壞也算是一種解脫。」

伯吉斯表示，自己之所以會想建造一間樹屋，都是在1993年某個早上冒出來的念頭，當他躺在床上，他看見上帝向他展示了樹屋內部、外部的完整平面圖，「牆壁上有藝術品，也有電梯。這時有個聲音跟我說，如果你建造的是一間牧師房屋，那麼你將會有永遠用不完的材料。」

他強調，「建造樹屋的過程中，我經常面臨很多艱難處境，有時要懸在離地面60英尺的地方，這時，我會靜靜的待著，讓上帝指引我每樣東西應該放在哪裡，甚至我用來固定書屋的每一片木板，都是受到祂的引導來進行的。」

動物星球頻道（Animal Planet）「樹屋大師」主持人尼爾森（Pete Nelson）介紹，伯吉斯的樹屋結構是現今世界上最大的，「這實在是很了不起，理頭的所有東西，全是手工製作，回收各種素材，再重新利用、拼裝而成，它擁有樹屋的真正本質。」

尼爾森補充，這間高達97英尺（30公尺）的樹屋，被固定在巨大的白橡樹上，底部結構狹窄，蜿蜒延伸至週遭的15棵樹中，樹屋的尖頂有一座鐘樓，伯吉斯在那裡用大瓦斯罐來焊接、創造出如同教堂般的鐘聲。

因為高度超出限制，又沒有任何火災警報器或灑水系統，甚至還不是註冊專業人員所建造，州消防局最終將這間樹屋關閉，伯吉斯也在關閉後將它賣出，沒想到拍賣後不久，樹屋便發生了這樣一場悲劇，連同他12年來的所有心血，都一同在大火中消失殆盡。

►就算爬到樹上！妳還是很美

ET快訊
楊繡惠爆女星「接受特殊性癖好」　每月領3萬超憔悴
開心吃花生...3歲童「慘變植物人」　醫曝關鍵原因
星宇新機抵台航管音檔曝！塔台喊「Welcome Home」　
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

加州野火快燒掉一整個台北　預防性停電影響250萬人

22歲逆子揮刀狂砍母親！外婆一看嚇得開溜...下秒就被逮住被亂拳揍死

韓英發大財？南韓國會通過《韓英自貿協定》　英國脫歐立刻生效

12年心血遭大火15分鐘吞沒　世界最大樹屋設計師：「是種解脫」

川普讚「IS巴格達迪之死」大勝利　專家：難轉移彈劾案壓力

百萬人才1例！17歲少女罹病成「現代睡美人」　曾睡48天醒來後失憶

悚！女富豪四肢被綁遭「水泥封屍」　痛苦蜷曲狀全被定型

快訊／歐盟決議：英國脫歐期限延長至2020年1月31日

超脫樂團主唱「原味毛衣」1020萬售出　上面還殘留菸蒂燙傷＋污漬

家門口傳恐怖巨響！ 　她出門驚見「太空衛星」墜毀在院子

A-LIN同志遊行飆唱《有一種悲傷》 突然走到台下..麥克風交給歌迷！

頑皮阿金！咬髮圈拉到恐怖極限　媽嚇傻求放開...下秒「啪」一聲

英國凍屍案出現第2名關鍵司機！　越南女留訊息：媽對不起我要死了

「音樂劇」演唱《給朱利安》獲好評！　蕭敬騰《聲林2》猛誇艾文「很會演耶」

張文綺一句「男人要有味道是要擼..」　小鬼老司機上身..全場只有他懂XDD

自來喵連叼4娃闖入店內　佔領倉庫強迫老闆「整堆養」

同志遊行竟巧遇觀音、龍女下凡！腳踩蓮花「高速飄移」路人瘋搶拍

台北同志遊行「觀音下凡」！　腳踩蓮花高速飄移路人全看傻

伊斯蘭國領袖傳身亡！　美媒：死於美軍在敘利亞的行動中

萌汪首見小奴才秒變「妹控」！暖心陪學步...媽感動：一起長大

加州野火快燒掉一整個台北　預防性停電影響250萬人

22歲逆子揮刀狂砍母親！外婆一看嚇得開溜...下秒就被逮住被亂拳揍死

韓英發大財？南韓國會通過《韓英自貿協定》　英國脫歐立刻生效

12年心血遭大火15分鐘吞沒　世界最大樹屋設計師：「是種解脫」

川普讚「IS巴格達迪之死」大勝利　專家：難轉移彈劾案壓力

百萬人才1例！17歲少女罹病成「現代睡美人」　曾睡48天醒來後失憶

悚！女富豪四肢被綁遭「水泥封屍」　痛苦蜷曲狀全被定型

快訊／歐盟決議：英國脫歐期限延長至2020年1月31日

超脫樂團主唱「原味毛衣」1020萬售出　上面還殘留菸蒂燙傷＋污漬

家門口傳恐怖巨響！ 　她出門驚見「太空衛星」墜毀在院子

【英語多益通】6大職場須知用語　禮貌回覆詢問信

余謙拚旅外先適應郭李日式訓練　期待對決12強古巴隊

外資上周敲進台股434億　法人看旺後市4大題材

「台灣維新」9位立委參選人出爐　前鴻海新創營運長林泰龍PK余天

美國無人太空戰機X-37B飛780天回歸　太空軍隊有望　

「黑山羊」打造出劉致榮　學長姚杰宏盼心態跟上他

湖北男狂撕地下道連儂牆海報　遞解出境5年不准來台

全民防疫最萌出擊！中華電信X護國神犬LINE貼圖10/29免費下載

向佐祝福脫單「找到好伴侶」！　陳喬恩瞇眼笑…冷回：管好你自己吧

破門驚見「暗黑版王心凌」騎在上面　日租套房呻吟不斷「加價500來一發」

坐副駕抱1歲兒不繫安全帶！ 下秒被拋飛10公尺...母當場死亡

國際熱門新聞

女警醉誘7上司壞壞　同事全知情

老太太廚房掛700年前古畫！可賣2億

39凍屍案「6越南籍家屬崩潰找人」　開車廂全是血手印

即／台男涉性侵16歲少女　在菲律賓被捕

IS領袖自爆亡　遭幕僚、妻子雙背叛

他嘴唇被蟲卵寄生　擠出超肥幼蟲

即／川普證實：IS首領巴格達迪真的死了

她天天寄簡訊給亡父　4年後竟收到回覆

這張寶可夢卡片600萬　　全球僅39張超稀有

空服員走進駕駛艙　iPad直播廁所

39凍屍死者「比中獎還幸運」　冷血人口販開價54萬原路重現

美議員裸體呼麻　和「男女下屬」搞不倫

他攢1個月薪水買錶　51年後飆破150萬

川普：巴格達迪如喪家犬　哭喊自爆而亡

更多熱門

相關新聞

家門傳巨響 　她驚見「衛星」墜毀

家門傳巨響 　她驚見「衛星」墜毀

美國密歇根州一名女子家中突然發生巨響，她前往院子查看，發現一座墜毀的衛星竟然掛在她家樹上，該物體當時還在嗡嗡作響，並且盒子上有「三星」標誌，她緊急報案後，當局為了安全還封鎖附近道路30分鐘。

他80％灼傷被笑殭屍　要募款找回視力

他80％灼傷被笑殭屍　要募款找回視力

美軍擊殺IS首腦巴格達迪始末

美軍擊殺IS首腦巴格達迪始末

美軍空襲沒證據　俄懷疑ISIS首領死訊

美軍空襲沒證據　俄懷疑ISIS首領死訊

美最新航母福特號展開海試　2024前部署

美最新航母福特號展開海試　2024前部署

關鍵字：

The Minister’s Treehouse世界最大樹屋火災Harold Burgess北美要聞

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 南方澳 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

67歲婦成功產女嬰　2老：有退休金撫養

鍾欣怡「我不需要你」結婚5年爆冷戰老公！

被石頭砸中頭　他34歲仍童顏童身

女警醉誘7上司壞壞　同事全知情

日本AV驚見台灣美人妻！達人：當我們瞎了嗎

激情交纏到一半！她拔刀殺前男友　喊：下輩子別再見

趙斗順「清晰長相」首公開　專家：他會再犯！

國民2正妹「脫衣乳搖」網友暴動

桃園檳榔攤傳「清脆掌聲」　外送員苦等10分鐘曝後續

野營半夜突感溫暖　他睜眼嚇一跳

台東知名麵店摔死小貓　畫面曝光

「小弟弟」挨刀　終結女友掛病號惡夢　　

爸媽缺席家長會　男孩「持刀坐27F」絕望了

影／張國煒親駕星宇新機回台

台中男和國一小女友愛愛下場超慘　她求情：我主動的

更多

最夯影音

更多
A-LIN同志遊行飆唱《有一種悲傷》 突然走到台下..麥克風交給歌迷！

A-LIN同志遊行飆唱《有一種悲傷》 突然走到台下..麥克風交給歌迷！
頑皮阿金！咬髮圈拉到恐怖極限　媽嚇傻求放開...下秒「啪」一聲

頑皮阿金！咬髮圈拉到恐怖極限　媽嚇傻求放開...下秒「啪」一聲

英國凍屍案出現第2名關鍵司機！　越南女留訊息：媽對不起我要死了

英國凍屍案出現第2名關鍵司機！　越南女留訊息：媽對不起我要死了

「音樂劇」演唱《給朱利安》獲好評！　蕭敬騰《聲林2》猛誇艾文「很會演耶」

「音樂劇」演唱《給朱利安》獲好評！　蕭敬騰《聲林2》猛誇艾文「很會演耶」

張文綺一句「男人要有味道是要擼..」　小鬼老司機上身..全場只有他懂XDD

張文綺一句「男人要有味道是要擼..」　小鬼老司機上身..全場只有他懂XDD

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面