12年心血遭大火15分鐘吞沒　世界最大樹屋設計師：「是種解脫」

▲ 美國田納西州「世界最大樹屋」被大火燒成灰燼，讓不少民眾感到可惜。（示意圖／免費圖庫Flickr@Chuck Sutherland）

實習記者羅明輝／綜合報導

美國田納西州「世界最大樹屋」（The Minister's Treehouse）22日晚間起火，整棟建築在短短15分鐘內燒成灰燼，讓不少曾拜訪或還來不及朝聖的民眾深感遺憾。樹屋建造者伯吉斯（Harold Burgess）這幾天就陸續接到了來自世界各地的慰問、哀悼電話，不過面對自己歷經12年打造出的作品，就這樣被大火無情吞噬，伯吉斯卻認為，「這樣的破壞也算是一種解脫」。

根據《紐約時報》報導，坎伯蘭郡（Cumberland County）消防隊長柯雷（Trevor Kerley）說明，當消防隊22日上午接到火災報案電話，就已經看見熊熊火焰及黑煙充斥在空中，等到他們抵達現場時，一切都已經太晚，「我們沒有什麼能做的了。」

「目前不清楚到底是是什麼引發火災，畢竟樹屋內部不使用電力，當天沒有發生暴風雨。」柯雷提到，樹屋的新主人並沒有替它投保，也不願意配合警方接受調查，「雖然我知道每個人都愛這間樹屋，但它的確也是火災隱患。」

據了解，這棟樹屋由婚禮牧師兼景觀設計者伯吉斯所建造，他花了15年的時間，用釘槍釘了多達25萬8000根釘子、徒手將約500磅鐵釘「壓進」結構木板中。建造完工後，他在樹屋內陸續主持了23場婚禮，因此這間樹屋又被遊客稱為「婚禮牧師的樹屋」。不過23對在此許下終生的夫妻中，現在只剩下沒幾對還持續生活在一起，其他對都陸續離婚、分開，這讓他自我調侃道：「也許當初我替他們打的結，根本就不夠緊密。」

對於伯吉斯的妻子而言，這間樹屋不是什麼「婚禮牧師的樹屋」，反而更像是她老公的「另類情婦」，就這樣以一種陪伴的方式，存在伯吉斯的生命中長達數十年的時間，也對他帶來了不少影響。對此，伯吉斯也坦言，「雖然火災發生後，自己真的非常痛苦，不過其實從某種意義上來看，樹屋的破壞也算是一種解脫。」

伯吉斯表示，自己之所以會想建造一間樹屋，都是在1993年某個早上冒出來的念頭，當他躺在床上，他看見上帝向他展示了樹屋內部、外部的完整平面圖，「牆壁上有藝術品，也有電梯。這時有個聲音跟我說，如果你建造的是一間牧師房屋，那麼你將會有永遠用不完的材料。」

他強調，「建造樹屋的過程中，我經常面臨很多艱難處境，有時要懸在離地面60英尺的地方，這時，我會靜靜的待著，讓上帝指引我每樣東西應該放在哪裡，甚至我用來固定書屋的每一片木板，都是受到祂的引導來進行的。」

動物星球頻道（Animal Planet）「樹屋大師」主持人尼爾森（Pete Nelson）介紹，伯吉斯的樹屋結構是現今世界上最大的，「這實在是很了不起，理頭的所有東西，全是手工製作，回收各種素材，再重新利用、拼裝而成，它擁有樹屋的真正本質。」

尼爾森補充，這間高達97英尺（30公尺）的樹屋，被固定在巨大的白橡樹上，底部結構狹窄，蜿蜒延伸至週遭的15棵樹中，樹屋的尖頂有一座鐘樓，伯吉斯在那裡用大瓦斯罐來焊接、創造出如同教堂般的鐘聲。

因為高度超出限制，又沒有任何火災警報器或灑水系統，甚至還不是註冊專業人員所建造，州消防局最終將這間樹屋關閉，伯吉斯也在關閉後將它賣出，沒想到拍賣後不久，樹屋便發生了這樣一場悲劇，連同他12年來的所有心血，都一同在大火中消失殆盡。

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