蔡英文論文再爆自我「抄襲」　陳學聖找問題：未公開揭露共計20筆

▲立委陳學聖。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

總統蔡英文論文風波不斷，國民黨立委陳學聖28日在立法院提出質疑，經比對蔡的博士論文和期刊論文，發現內容有多處相同或高度相似，違反學術倫理，質疑蔡是「自我抄襲」。對此，總統府強調這是學界普遍做法，批陳學聖「指鹿為馬」，然而，陳學聖仍要求府方應針對共20筆內容高度重複一事說明，而非以「學界慣例」模糊帶過。

陳學聖上午在教文委員會質詢時指出，團隊比對蔡英文博士論文和所著作期刊論文「國際貿易中國市場之保護-GATT第19條,VER及MFA」有超過二分之一以上篇幅與內容相同或相似，且至少有一半篇幅以上再「章節名稱」、「章節安排」、「段落順序」、「段落內文」、「使用文字順序」上相同或高度相似，有自我抄襲之情事。教育部回應，如收到正式檢舉，將依法調查。

對此，總統府說明，博士論文若沒有以期刊論文發表過，都屬於未發表的學術成果，大多數學者都會將博士論文投稿審查以期刊或專書方式正式發表。陳學聖以不相干案例濫指總統是「抄襲自己已經發表過的期刊論文」，實在是「指鹿為馬」。

總統府也強調，將未經發表的博士論文投稿需審查的期刊或專書並獲刊登，本來就是學界普遍做法，這不僅代表研究成果獲得肯定，也是對研究者對該學術領域的貢獻。

針對總統府的聲明，陳學聖進一步提出二點疑問：一，將博士論文的內容投稿期刊論文，固然是學界普遍做法，但自我引用仍須公開揭露，否則即構成自我抄襲。忽略於引註公開揭露的關鍵要求不談，僅以學界慣例模糊帶過，才是真正的混淆視聽。二、調查報告指出，涉嫌「自我抄襲」者共計二十筆，縱使總統府不如此評價，針對二十筆博士論文與期刊論文內容高度重複一事，請問總統府是否屬實？

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